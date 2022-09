Vi vil ha konkurranse på like vilkår, Q-meieriene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

En ting er vi tilsynelatende enige om: Vi ønsker konkurranse. Konkurransen skal sikre effektivitet og innovasjon. Men for at de mest effektive og innovative produktene skal nå fram til forbruker, må konkurransen skje på like vilkår.

Les også: Et svar til bønda fra nord

Q-meieriene med sine store sentralt plasserte anlegg, får tilskudd som gir en vesentlig lavere råvarepris enn anlegg med samme melkeanvendelse i Tine. Q-meieriene har fått 50 øre i distribusjonstilskudd, 27 øre i generell kompensasjon og 60-70 øre i kapitalgodtgjørelse. De starter altså med et forsprang på nesten 1,50 kr pr liter melk. Det er ikke «like vilkår».

Dere referer til at 50 millioner kroner i distribusjonstilskudd har forsvunnet. Vi er kjent med direktoratets vedtak om å stoppe utbetalingen av distribusjonstilskudd, siden det ikke er noe faglig grunnlag for videre utbetaling. Avvikling av distribusjonstilskuddet er en god start, men oss bekjent har Q-meieriene klaget også på den beslutningen. En tviholder altså på ordninger som opplagt ikke er konkurransenøytrale. Da lyder det litt hult å snakke om at en vil ha konkurranse.

Når Q-meieriene får særtilskudd, finansiert med avgift på de produkter vi produserer, betyr det noe for melkevolum og melkepris også i Nord-Norge. Derfor er vi engasjert i saken. Når dere er bekymret for det største og mest moderne anlegget i Norge, er vi vesentlig mer bekymret for alle Tines små anlegg i distriktene.

Det er ikke mulig å konkurrere fra Distrikts-Norge hvis vi i tillegg til småskala-ulemper og avstandsulemper, skal leve med at sentrale aktører subsidieres gjennom særordninger.

Innlegget er signert: Allan Falkmo Hansen, melkeprodusent Hemnes, Einar Åbergsjord, melkeprodusent Andøy, Veronica Hjelle, melkeprodusent Vesterålen, Agnete Hansen, melkeprodusent Sør-Varanger og Lise Kaldahl Skreddernes, melkeprodusent og leder i Finnmark Bondelag