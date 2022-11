Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Litt rart, når han selv har brukt de siste årene på å forfekte at norsk landbrukspolitikk har grodd seg fast, og at man trenger radikale endringer for å snu skuta.

Politisk utvalg i Senterungdommen foreslår å etablere en ung bonde-pakke, som skal gjøre det lettere å starte opp som ung bonde. Det innebærer blant annet at unge bønder skal få doble overføringer i en periode, og gis mulighet til å få fem uker med avløser på gården.

Velferdsordningene i jordbruket må bedres betraktelig, og tiltak som bedrer økonomien til nye bønder i startfasen gjør at ungdommen kan få fart på drifta. Slik jeg vurderer forslaget er dette tiltak som kan bedre økonomien til unge bønder samtidig som de er med på å sikre bosetting på bygdene, og levende lokalsamfunn.

Småbrukarlagets nye leder mener at det eneste som kan redde norsk landbruk er et nytt tallgrunnlag. Misforstå meg rett. Arbeidet med å vedta en opptrappingsplan som sikrer en rettmessig inntekt for bonden er jordbrukets viktigste kamp i dag.

Det er imidlertid utenkelig å tro at vi kan sikre rekruttering til landbruket uten noen reelle interne politiske prioriteringer. Politiske prioriteringer i jordbruket handler nemlig ikke bare om driftsformer og geografier. Det handler også om generasjoner. Det må Solberg forstå nå som han er leder av et faglag i jordbruket. Vi må kunne ha flere tanker i hodet samtidig.

Jeg har også innvendinger mot noen av tiltakene som er foreslått til Senterungdommens Landsmøte, men jeg vil gjerne gi de som tørr å mene noe i dagens landbrukspolitiske debatt honnør. Takk for at dere bryr dere så mye om landbruket at dere tørr å mene noe nytt!

Den økonomiske opptrappingsplanen landbruket skal lande i Stortinget i vår er det aller viktigste rekrutteringstiltaket for norsk landbruk. Vi som ønsker et landbruk i hele landet må jobbe sammen for å nå det målet.

Levende bygder får vi gjennom aktive bønder som tørr å satse, og som har økonomi til å satse. Da må grunnøkonomien i landbruket opp på nivå med andre grupper, så må vi gi ungdommen som ønsker å utvikle drifta mulighet til det, for eksempel gjennom tiltak som en ung bonde-pakke.

Jeg håper Senterungdommen vedtar en god ung bonde-pakke som gir signaler internt i Regjeringen frem mot neste års jordbruksforhandlinger. Da må vi begynne å snakke om politikk, og vi må begynne å prioritere. I den diskusjonen er det liten tvil om at jeg peker på ungdommen som prioritet nummer en!