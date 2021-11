Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Skogøkologisk forskning har konkludert med at det er et behov for økt skogvern. Over hele landet hogges unik gammelskog ned, noe som truer det artene som lever i skogen. Skal vi løse klimakrisen og bremse tilbakegangen av det biologiske mangfoldet trenger vi mer skogvern, ikke mindre.

Gamleskogen må i høyere grad bevares. Unik gamleskog hogges i dag ned, i tillegg til at mye av skogen hogges ned før den rekker å bli gammel. Dette er problematisk, fordi en stor andel av truede arter lever i gamleskogen. 50 prosent av alle truede arter lever i skogen, av disse lever 84 prosent i gamleskogen. Det er derfor viktig å verne gamleskogen vi har i dag, og sørge for at andelen gammelskog vokser i fremtiden.

Regjeringen går imot de faglige rådene. Forskerne har anbefalt at Norge bør verne minst 10 prosent av den produktive skogen. I dag er imidlertid kun omlag 3,8 prosent av den produktive skogen vernet. Skal 10 prosent målet nås, er det en dårlig ide å kutte i penger til frivillig skogvern. Dette beløpet burde ikke kuttes, det burde økes.

Skogvern er viktig for å bevare det biologiske mangfoldet. Med klimakrise rundt hjørne og et artsmangfold i kraftig tilbakegang trenger vi mer skogvern, ikke mindre. Jeg håper at regjeringens kuttforslag ikke kommer gjennom i stortinget, fordi dette vil gi store konsekvenser for naturen vår.