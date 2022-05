Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kun 38 prosent av de unge svarte «nei» til at Norge bør bli en del av EU. Det er færre enn to av fem, og milevis unna Nationens feilaktige påstand. Samtidig svarte 19 prosent av de spurte at de mener at Norge bør bli med i EU. Resten svarte «verken eller» (23 prosent) og «vet ikke» (19 prosent).

Det er ingen tvil om at kunnskapsnivået er for lavt når nesten halvparten av de unge er usikre på hva de mener om EU. Her må alle gode krefter trå til for å løfte Europakunnskapen i befolkningen generelt og blant ungdommen spesielt. Dagens elever må få muligheten til å lære mer om EU i skolen og vi trenger en mer opplyst offentlig debatt.

Med unntak av denne lederen pleier Nationen være god på å dekke aktuelle EU-saker. Det håper jeg avisen finner tilbake til. Gjennomsnittet av målingene viser at ja-siden gjennom flere år har styrket seg betraktelig. Dermed er EU-debatten mer reell enn på mange, mange år.