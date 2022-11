Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Slik sett føyer Bjørnstads innlegg seg inn i en lang, men lite ærerik tradisjon fra 70-tallet, da Carl I. Hagen ville selge ut våre rettigheter til oljen. Og da Sylvi Listhaug var landbruksminister jobbet hun for at hele Statskog skulle privatiseres. Heldigvis ble dette stoppet, sjøl om Frp i regjering likevel lyktes med å selge ut store skogeiendommer til private.

Les også: Hvorfor staten ikke bør kjøpe Meraker Brug

For oss i Arbeiderpartiet er det en viktig verdi at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Vårt felles eierskap i Statskog sikrer at det fortsatt kan være slik. Statskog er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Felles skog er faktisk en knapp ressurs i Norge. Stat, kommuner og allmenninger eier bare rundt 15 prosent av skogen her i landet. Både i Danmark, Sverige og Finland er andelen offentlig eid skog betydelig større.

Land som USA og Canada har også svært mye høyere andel offentlig eid skog, henholdsvis 44 prosent og 94 prosent. Vi trenger derfor mer skog – ikke mindre – på fellesskapets hender. Slik skaper vi lokale arbeidsplasser og sikrer vanlige folk tilgang på jakt, fiske og friluftsliv i fellesskapets skoger.

Meraker Brug er et aksjeselskap, og eiendommens aksjer er ikke underlagt noen form for konsesjonsbehandling eller annen kontroll av eierskap. Det var derfor en reell mulighet for at eiendommen ville gått til utenlandske oppkjøpere hvis ikke staten hadde gått inn.

Annonse

For Ap er det viktig at eiendommen forblir på norske hender og at våre felles naturressurser kommer fellesskapet til gode. Innbyggerne i Meråker kommune har avtale om rett til jakt og fiske på rundt 700 tusen mål av eiendommen, og dette vil videreføres med Statskog som eier. Samtidig gjør vi nå jakt og fiske enda mer tilgjengelig for allmennheten, både for kommunens innbyggere og for andre.

Les også: Ja til nasjonalt eierskap av naturressursene

Når Bjørnstad prøver å framstille oppkjøpet som en prioritering på statsbudsjettet i konkurranse med andre viktige oppgaver, tar han fullstendig feil.

Dette går ikke inn som en utgiftspost på statsbudsjettet. Her er det i stedet snakk om å investere våre felles sparepenger i norsk skog på samme måte som Oljefondet investerer i eiendommer i London.

Statskog driver kommersiell virksomhet, og investeringen skal ha forventet avkastning og verdiskaping. Som heleid statlig selskap vil denne verdiskapingen igjen komme det norske folket til gode. Både Statskog SF, departementet og en ekstern tredjepart har gjort bedriftsøkonomiske vurderinger som støtter denne investeringen.

I tillegg kan vi som politikere legge til den samfunnsmessige betydningen det har at fellesskapet sitter som eier av en av Norges største eiendommer.

Arbeiderpartiet vil bygge landet, ikke selge det. Derfor sier vi nei til FrPs utsalgsiver og nei til salg av Norge.