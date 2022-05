Hvis ikke Regjeringen er villig til å lovfeste sitt eget klimamål, må Stortinget gripe inn.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er ubegripelig at regjeringen fortsatt skaper usikkerhet rundt Norges klimamål. Hvis ikke regjeringen rydder opp, bør Stortinget insistere på at Norge får ett krystallklart klimamål, nedfelt i klimaloven og meldt inn til FN.

Mange satte kaffen sin i halsen da noen observante fagfolk oppdaget følgende avsnitt, gjemt i brødteksten til revidert nasjonalbudsjett som kom 12. mai 2022:

«Det norske omstillingsmålet og våre innmeldte internasjonale mål supplerer hverandre. Målet fra Hurdalsplattformen vil ikke meldes inn som nytt mål under Parisavtalen, eller lovfestes i klimaloven”».

Begrepet “omstillingsmål” er helt nytt og åpent for flere tolkninger. Det er uforståelig at regjeringen kommer med det som ser ut til å være en stor politisk endring, i hvert fall i tolkningen av regjeringsplattformen, uten forvarsel eller tilstrekkelig debatt.

Barth Eide insisterer på Twitter at «Dette har vi faktisk sagt lenge: at det er et nasjonalt mål, som kommer på toppen av en omfattende og god avtale med EU om felles kuttforpliktelser i tråd med klimaavtalen». Han sier at politikken vil innrettes for å nå dette omstillingsmålet og at årlige utslippsbudsjetter vil være i tråd med å redusere utslippene til cirka 23 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030.

Han bedyrer videre at: «Det har nok større betydning å faktisk styre strategisk mot et mål gjennom målrettede utslippsbudsjetter enn bare å melde det inn til FN».

Det er lov å spørre om hva i alle dager dette egentlig betyr og hvorfor et mål som skal «faktisk styre», ikke da kan meldes inn til FN eller inkluderes i klimaloven. Hvorfor skal Norge ha flere klimamål, med ulike forbehold?

Denne debatten kan se ut som teknisk pirking. Men Norge har aldri nådd et klimamål gjennom faktiske, nasjonale utslippskutt (uten kvotekjøp, som ofte har vært basert på svært tvilsomme utslippskutt i andre land). Det var lenge triks med tall (som bruk av referansebaner, slik at utslipp “kuttet” var basert på forskjellen mellom faktiske og forventede utslipp) og enormt kompliserte klimamål.

Derfor ble mange lettet da Hurdalsplattformen virket å være helt tydelig på at Norge skulle kutte utslippene hjemme. Tilsynelatende kunne vi endelig, for første gang, vite hvor Norges utslipp skulle være i 2030. På høy tid kunne debatten flytte et trinn opp, til hvordan målet skal nås.

Formuleringene i revidert nasjonalbudsjett, særlig begrepet “omstillingsmål”, skaper ny usikkerhet. Det har vi ikke tid til. Regjeringen må kutte utslipp 3 millioner tonn CO2-ekvivilanter hvert eneste år for å være i rute til å nå 2030-målet, noe ingen regjering har klart på en hel regjeringsperiode.

Som Elin Lerum Boasson, Cicero-professoren som har forsket på vellykket klimapolitikk over hele verden, inkludert som hovedforfatter for FNs klimapanel, sier: "Det haster å få avklart hvilke klimamål myndighetene skal styre mot å nå i 2030."

Regjeringsplattformen er tydeligvis ikke nok når det er flere lag med klimamål og ulike tolkninger av hva som gjelder. Staten, offentlige institusjoner, kommuner, næringsliv og hele befolkningen trenger klare rammer å styre etter.

Regjeringen har forpliktet seg, gjennom avtalen alle land ble enige om på klimatoppmøtet i Glasgow i høst, til å se på nytt på og forsterke sine klimamål. Parisavtalen legger opp til høyest mulig ambisjonsnivå.

Det er viktig at rike land, med høye utslipp (historisk og i dag), går foran. Hvis regjeringen ikke vil både endre klimaloven til å lovfeste målet i Hurdalsplattformen og så melde målet inn til FN under Parisavtalen, bør budsjettpartner SV insistere at dette gjøres – og få med seg stortingsflertallet på det.

Når målet blir forpliktende, vil det gjenspeiles i årlige karbonbudsjetter. Slik blir klima rammen for all politikk, som regjeringsplattformen og statsministeren har lovet. Her kan SV og opposisjon få gjennomslag for noe som vil ha stor betydning i mange år fremover, både for det norske samfunn og for Norges troverdighet internasjonalt.

Måldiskusjonen burde vært lagt død, slik at vi kunne fokusert på å innfri store og raske utslippskutt i Norge. Hvis regjeringen ikke forteller oss helt krystallklart hva omstillingsmålet betyr, må andre gripe inn for å sikre klare rammer for norsk klimapolitikk.