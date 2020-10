Samtidig som mange av landets kommuner sliter med negativ befolkningsutvikling tar enkelte til ordet for å kaste studenter og mulige hjemflyttere ut av kommunestyret. Senterungdommen mener det er helt feil, vi bør heller høre mer på de som skal flytte hjem.

I iTromsøs lederartikkel den 30. september står det «Det er ikke en god løsning at noen kommer flygende fra Oslo en til to ganger i måneden for å avgi sin stemme i kommunestyret, før de forlater igjen.». Utsagnet provoserer meg, men jeg frykter det gir uttrykk for en holdning mange har til ungdomsengasjement.

Tror man at ungdom som bruker sin egen fritid på å være med å utvikle et lokalsamfunn ikke bryr seg om kommunen? Tror de at de slengte døra i trynet på familien, lo hjerterått og lovet aldri å returnere den dagen de satte kursen mot Oslo?

Det tror ikke jeg. Det ville i så fall være en rar prioritering av tid og krefter å ta seg bryet med å lese sakspapirer, delta på gruppemøter, utvalgsmøter og kommunestyremøter hver eneste måned i en kommune man aldri har tenkt til å bo i.

Det er klart det finnes ungdom i kommunestyrer som ikke flytter hjem etter endt studie, men deres erfaringer som unge i kommunen er viktig å ha med seg i lokalpolitikken uansett. Studentenes synspunkt, deres erfaringer fra andre deler av landet og deres nettverk er gull verdt for et hvilket som helst kommunestyre.

Jeg er selv folkevalgt i Tynset, kommunen jeg vokste opp i, samtidig som jeg studerer i Oslo. Hver måned har jeg minst en tur, ofte flere, på fem timer hver vei, for å delta på kommunale møter. Ikke en eneste gang har tanken slått meg at jeg skulle ha noen mindre rett til å mene ting om hva som foregår i kommunen min enn de andre som sitter i kommunestyret.

Det er fortsatt Tynset som er hjem for meg. Så selv om jeg nå bor i Oslo noen år, vil jeg være med og forme lokalsamfunnet mitt videre. Hva om det dukker opp en stor sak i kommunen som vil ha ringvirkninger i mange tiår framover, som for eksempel en diskusjon om grendeskoler eller jordvern?

For meg ville det føles ufattelig urettferdig, og ganske uforståelig, om jeg ikke skulle få si hva jeg mente om en slik sak kun fordi det ble bestemt de få årene jeg var student. Det er tross alt vår generasjon som skal leve med de vedtakene kommunestyret gjør i dag.

Ungdom er underrepresentert i kommunestyrer i hele landet. Vi vil få enda færre ungdom i lokalpolitikken dersom man ikke får lov til å fullføre valgperioden sin kun fordi man skal studere et annet sted. Kommuner rundt om i landet burde isteden takke de unge folkevalgte og betale reisen deres med glede. Det vil betale seg igjen på lang sikt når de samme ungdommene har et godt lokalsamfunn å flytte hjem til etter endt studie.

At en seriøs avis bruker lederartikkelen sin til å henge ut enkelte ungdommer fordi de har lyst til å bruke tid og krefter på hjemstedet sitt, samtidig som de studerer, er ikke annet enn skammelig. Jeg er helt sikker på at Tromsø og alle andre kommuner er tjent med å ha flere ungdom og studenter med i kommunestyret.

Det er Høyres politikk, ikke en students hjemreise en tirsdags kveld i oktober, som får kommuneøkonomien til å rakne.

Og til alle ungdom som vurderer å stille til valg; gjør det! Våre synspunkt trengs i den lokale debatten.