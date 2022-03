Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg har to små barn og hvis jeg ikke hadde funnet de kildene jeg har, hadde ikke dette gått. Jeg hadde ikke bare gått opp litt i sømmene, jeg hadde raknet fullstendig.

Hvorfor tillates det at tusenvis av kvinner opplever prolaps av diverse indre organer etter fødsel, og får beskjed av verdens beste (?) helsevesen at "Kom tilbake om et år, så kan vi kikke på det." Hvorfor er min trivsel i egen kropp så uvesentlig at jeg må vente et år før de vil vurdere tiltak?

Hvorfor må jeg føle at jeg har et opplysningsansvar overfor mine nære som skal føde, så de vet at det absolutt ikke er best for alle kvinner å føde flatt liggende på ryggen i en seng som vi ser på film? Jeg er redd for dem, jeg kan ikke vite at de har funnet den samme informasjonen som jeg har, at de vet at de kan velge, at det finnes alternativer.

"Ikke Google" sier de, men hva skal jeg ellers gjøre når jeg ikke kan stole på systemet rundt meg? De på helsestasjonen har da kunnskap om hva som skjer etter fødsel? Er jeg for kravstor? Hvor er kurset før man føder om tiden etter man har født?

Vi trenger et proaktivt system rundt den gravide og nybakte. Ingen er født kunnskapsrik. Å bli forelder er en vanvittig læringsprosess, og selv om jeg tror at helsepersonell vil alle alt godt, så er dette systemsvikt, og jeg forstår ikke at det kan være sånn. Hvorfor får vi ikke mer støtte? Skylden ligger ikke hos de som tok imot, eller de som undersøker barna i ettertid, det må være sagt.

Jeg ser 4 (generaliserte, for enkelhets skyld) grunner til at denne delen av helsevesenet kan fortsette å være så dårlig i 2022:

1) Patriarkalske rammer som gjør at mennesket er mannen og kvinnen er på siden. Vi har sykdommer og så har vi kvinnesykdommer, og det reduserer helse som «kun» angår kvinner, til noe mindre viktig enn generell helse. Så kvinner er underrepresentert i forskning og kvinnekroppen behandles som mannens, som tross alt er gullstandarden for mennesker.

2) Som nybakt forelder er man overveldet, og ikke laget for å håndtere både den omveltningen det er å få barn og samtidig sloss for å bli hørt. Vi har tross alt nettopp grodd og presset ut et barn av vår egen kropp og må finne ut hvordan vi skal eksistere på nytt. Det er en fulltidsjobb. Fødselsskader får vente. Vi må sove, mate, trille, bysse, skifte, dusje, spise, drikke, ikke slåss mot regjeringen.

3) Vi er bygget for å glemme (hvis ikke hadde det blitt født få søsken). Det tar for de fleste ganske kort tid før fødselens traume er glemt (fortrengt?), og livet tar over og gjør detaljene uskarpe. Betyr det at vi bare får tåle de månedene med livmorprolaps, smerter, delte magemuskler, urinlekkasjer? Fordi kroppen og hodet glemmer på sikt?

4) Infoen er vilkårlig, og "alt" er normalt. I møte med et fragmentert helsetilbud som er mer interessert i baby enn mor, blir mor usynlig. Vi må forvente å ikke kunne løpe eller hoppe "fordi det er sånn det er å ha født"!? Vi trenger et samlet, stødig, oppdatert og proaktivt støtteapparat rundt den som skal føde, ikke bare barnet!

På 5-månederskontroll gjennomgås "sikkerhet for nyfødte" som nasjonal standard. 5 måneder for sent. Systemet lener seg for tungt på evnen til å forske og betale seg frem til løsninger for ivaretakelse av en kropp som er et uviktig biprodukt idet barnet er ute. Nå er det nok, vi er mer verdt enn dette.