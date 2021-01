Vi trenger en ryddigere energidebatt

I sitt svarinnlegg til meg 15. desember fremmet Nei til EUs leder Roy Pedersen flere feilaktige påstander som Acers myndighet.

Pedersen påstår at Northconnect vil tappe Norge for den strømmen vi trenger for grønn omstilling. Men her glemmer han å se på det store bildet.

Northconnect er en kabel som skal kutte 2 millioner tonn CO2 årlig. Dersom verden skal nå klimamålene og begrense klimagassutslippene er vi helt avhengige av fornybar energi.

Hvis hvert land hver for seg skulle gjennomført grønn omstilling uten kraftutveksling vil dette kreve at det bygges nok kraftverk eller batterier for å sikre nasjonal forsyning. Dette er både tidkrevende, kostbart og lite miljøvennlig. Kraftutveksling er derfor helt avgjørende for at Europa skal nå klimamålene.

NVEs faglige vurdering har også pekt på at Northconnect vil bidra til norsk verdiskaping. Grunnet den høye andelen offentlig eierskap i norsk vannkraft vil mesteparten av verdiskapingen tilfalle fellesskapet.

Vi kan kjøpe billig skotsk vind de dagene det blåser mye i Skottland. Mens dagene det er vindstille, kan vi eksportere kostbar norsk vannkraft. Dette gir økte inntekter til Norge, som stat, fylker og kommuner vil nyte godt av.

Pedersen skriver videre at Acer via Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kan kreve å delta i behandlingen av statnett sin nettutviklingsplan. Dette er feil. RME er ikke underlagt Acer. Acer kan derfor heller ikke pålegge RME noe som helst.

Når det er snakk om konsesjoner, er det NVE som innstiller prosjekter til Olje- og energidepartementet, som deretter fatter det endelige vedtaket. Dette påpeker Statnett selv i et innlegg i Nationen 17. desember.

Pedersen tar feil om Acers innflytelse på Statnetts nettutviklingsplan. Det er norske myndigheter som har ansvar og bestemmer hvilke planer som gjennomføres. Nå håper jeg Nei til EU slutter å spre denne uriktige påstanden.

Både Pedersen og jeg er enige om at vi trenger et grønt skifte, men vegen dit er vi uenige om. Jeg mener nemlig at kraftutveksling er helt avgjørende dersom verden skal nå sine klimamål. Klimakrisen kjenner ingen landegrenser og krever derfor grenseløse svar.