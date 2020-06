Vi trenger en ny politikk for dyrene i kjøttindustrien

I et innlegg i Nationen tidligere i år skriver Norun Haugen, kjent fra Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter, at det ikke er bøndene som står i veien for bedre dyrevelferd, men en feilslått politikk som tyner både griser og bønder. Å unnskylde dårlig dyrevelferd i kjøttindustrien med kunnskapsmangel og holdningsproblemer hos bøndene er, som også Haugen påpeker, et feilspor.

Med en slik probleminnramming følger enkle løsninger som styrket opplæring (blant annet gjennom e-læringskurs) og såkalt holdningsskapende arbeid blant de som driver med dyrehold. Landbruks- og matminister Bollestad ser ut til å ha stor tiltro til slike virkemidler. Men det hjelper lite med systematisk dokumentasjon og opplæring når minstekravene til dyrevelferd i lovverket er for lave.

Dersom dyrevelferd stadig må inngå i kompromiss med økonomi og effektivitet, er det på høy tid å se kritisk på de to sistnevnte. Bøndene må få tid og ressurser til å drive god dyrevelferd. Det er trist å se at representantforslaget om styrket dyrevelferd, som blant annet foreslo å innføre strengere krav til levemiljøet for griser, samt utvikle et statlig merkesystem for god dyrevelferd på norske landbruksprodukter, ble stemt ned i Stortinget i februar.

Det er på høy tid med en ny politikk for dyrene i kjøttindustrien. Jeg vil se en debatt der partilederne diskuterer dette. Ved neste stortingsvalg vil jeg stemme på det partiet som presenterer den beste dyrevelferdspolitikken. Jeg vil oppfordre alle som er opptatt av god dyrevelferd til å gjøre det samme.