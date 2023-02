Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Har du tenkt på at både en levende natur og et klima i balanse er forutsetningen for at det står mat på bordet og at du kan spise deg mett.

Gjennom fotosyntesen i alt det grønne på jorda, i planter, trær og alger blir sollyset omdannet til organisk materiale, som mat til mennesker og dyr, Men ikke nok med det, det skilles også ut oksygen som alt levende er avhengig av for å leve.

Nede i jorda lever myriader av levende skapninger som ulike småkryp, mykorrrhiza (sopper) og bakterier som omdanner plantemateriale til nye næringsstoffer.

En viktig sak til. Vi kan gå turer i skog og mark og oppleve naturens mangfoldighet, med blinkende vann, fjell og en fargeprakt uten like. Og vi puster inn ren luft. Bare helt fantastisk.

Dette er det grønne skiftet og ikke noe annet. Og det er dette vi lever i og av.

Vårt levesett med økende folketall, økende levestandard, industriell utbygging og ikke minst et ukontrollert forbruk av fosilt brensel som kull, olje og gass. Dette forårsaker økende innhold av karbondioksid (CO2) i atmosfæren noe som igjen er skadelig for klimaet og igjen skadelig for naturen.

Gjennom media får vi naturskadene rett inn i stua vår. Folk kjemper seg fram gjennom vannmasser i byer og utover matjord der maten blir ødelagt. Andre steder mangler regnet og maten til mennesker og dyr tørker bort. Oppe i det hele er det krig i Europa, der store kornarealer blir ødelagt og mat til store menneskemengder går til spille.

For å erstatte forbruk av fosil energi peker politikerne på å erstatte dette med elektrisk energi i transportsektoren. Da er det i første rekke sol og vind som skal tas i bruk, noe som igjen er krevende med belastning av naturen. Begge deler krever store mengder energi, store mengder råstoff som er krevende for mineraler det ikke er ubegrensede mengder av.

I tillegg vil en omlegging fra fosil energi til elektrisk kreve store mengder arealer som vi i aller høyeste grad har bruk for til karbonbinding- og lagring.

I en verdensøkonomi som er meget anstrengt vil ikke bare naturen bli overbelastet. Tar vi en elbil har den en gjennomsnittlig levetid på 9,6 år. En vindgenerator 19,5 år og solseller cirka 20 år. Gjennomsnittlig effektivitet i døgnet for solseller og vindgeneratorere er mellom 40 og 50 prosent.

For å kompensere for den tid vindgeneratorere og solseller ikke er effektive trengs store bygninger fylt opp av batterier. Et batteri til elbil på 30 kWh har et utslipp på mellom 4,6 og 6 tonn CO2. For en bil med 100 kWh blir utslippene 3 ganger så høyt, viser svensk forskning. En miljøvennlig satsning er da slettes ikke så miljøvennlig allikevel.

For meg virker det som såkalte miljøvennlige løsninger allikevel ikke er så miljøvennlige og en kan spørre seg: Er skiftet som politikerne har vedtatt bærekraftig økonomisk og miljøriktig?

Det mest alvorlige: Jordens fremtidige evne til å produsere mat til en stadig økende befolkning. 2,3 milliarder mennesker sliter med å finne nok mat og opptil 828 millioner sulter ved årsskifte ifølge ny FN-rapport.

Det pekes på at her har vi alle et ansvar. Myndigheter verden over må stille økonomiske resurser til rådighet for å skaffe rent vann og mat til en økende befolkning som sulter, ikke minst barna.

Mange av våre velstandsprodukter produseres i utviklingsland der levestandarden er lav og hensynet til miljø og klima blir lite hensyntatt og bedre blir det da heller ikke.

Husk: Jorda vi forøder kan ikke brukes til matproduksjon for våre barn og barnebarn.