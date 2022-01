Vi trenger en helhetlig endring av en syk industri

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Fjoråret var fylt med nye avsløringer. Igjen har industrien lovet bot og bedring. Mens ledelsen i Mattilsynet sa flere ganger at de hadde forsvarlig med midler til å drive med kontroll. Men i juni så slo bomben ned.

Veterinærer i Mattilsynet varslet om massiv underfinansiering. På fem år har tilsyn av dyrevelferd gått fra 9439 til 2840 ifølge Nationen. Det er en reduksjon på 70 prosent. Avsløringene fra Mattilsynets egne veterinærer alene gjør at vi som samfunn bør spørre oss selv: Hva er det vi driver med?

I sommer så vi også en bonde stå fram om hvordan hans mentale og fysiske tilstand forårsaket en dyretragedie hvor han lot kyr dø mens de sto i sin egen møkk i fire måneder. Han hadde knapt overskudd til å gi de mat. En ting er klart: Uavhengig av hva man tenker om enkeltbønder eller industriens behandling av dyr så bør enkeltpersoner aldri ha aleneansvar for dyr.

Bare med tilsyn kan vi stoppe "personlige tragedier". En nedbrutt person kan få hjelp. Et dyr som døde av mishandling kan aldri få livet tilbake. Så hva gjorde forrige regjering? Jo, de kuttet i muligheten for tilsyn og i psykiatrien.

Konsekvensen er at vi ikke oppdager tragediene før de skjer og bøndene har begrenset mulighet til å be om hjelp. Mennesker som er så deprimerte at de ikke kan ta vare på seg selv eller andre trenger hjelp og oppfølging. Ikke straff og stigma.

Likevel er mantraet i Norge straff og soning, fremfor forebygging og støtte. Om rusreformen er en indikasjon, har ikke nåværende regjering tenkt å slippe på dette utdaterte synet.

Skal vi dømme fra erfaringene til dyrepolitiet, så nei. For noen dager siden meldte Dyrepolitiet i Vestland at de har henlagt over halvparten av alle sakene siden 2018.

– Vi har hatt grove saker med alvorlege sjuke dyr som nesten ikkje kan gå, sa påtalejuristen til politiet.

Likevel er nesten noe ironisk over at i samme periode som Solberg-regjering kuttet i mulighet for tilsyn og psykisk helsevern så fant de midler til dyrepoliti. Som Mattilsynets egne veterinærer spurte så treffende: Hva skal dyrepolitiet etterforske når vi ikke kan avdekke at noe har skjedd?

Dyrepoliti er selvfølgelig et gode. Men det vitnet om en snever tankegang når man gav med den ene hånden og tok med den andre.

La oss håpe at nåværende landbruksminister Sandra Borch og helseminister Ingvild Kjerkol slutter å snakke om glansbildet fra Gildes reklamer og tar tak i jobben som venter på dem.

Regjeringen har varslet at de vil komme med en stortingsmelding om dyrevelferd i 2024. Venstre er litt mer utålmodig og har allerede lagt fram et forslag til stortingsmelding om “dyrevelferd for produksjonsdyr.” Forslaget er et skritt i riktig retning, men favner helt klart ikke bredt nok.

Kanskje skal de som har gått i møkkakjelleren få hjelp til å drive med noe annet i stedet? Kanskje kan et slik tilbud også gjelde alle andre som kjenner på at ansvaret for dyr er for tungt?

Dyreindustrien fortærer 90 prosent av alle landbrukssubsidier. Likevel er resultatet en syk industri. Er det kanskje på tide å vri subsidiene over på planter? Inntil det skjer bør vi legge forholdene til rette slik at vi unngår flere tragedier. Både for mennesker og ikke minst dyrenes sin skyld.