I disse dager har India startet en egen produksjon av Sputnik V, først utviklet ved Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology i Russland. Produksjon av Sputnik V for vaksinering av egen befolkning starter også i Sør-Korea, Saudi-Arabia, Kina, Brasil, Tyrkia og i Kina. Gamaleya regnes internasjonalt for å være verdensledende, og har utviklet vaksiner mot blant annet Ebola og MERS.

Et stort antall land i hele verden tilbyr nå flere typer vaksiner; - både den velkjente vaksine-teknologien brukt gjennom flere tiår som ved Sputnik V, og den nye RNA-teknologien som vaksinene fra Moderna og Pfizer er basert på.

Problemet er at RNA-vaksinene møter formidabel motstand i flere land. I Frankrike viser statistikker at så mange som 6 av 10 franskmenn ikke vil ta vaksinene som tilbys igjennom EU-systemet. EU tilbyr foreløpig så og si bare vaksiner med RNA-teknologi. Kort fortalt er dette RNA fra covid-19 viruset som skal oppløses naturlig i kroppen. Kroppen bruker instruksjoner i RNA til å produsere antistoffer.

Flere leger har gått offentlig ut med at RNA-vaksinene er for lite utprøvde, og kan forklare hvorfor et stort antall land i tillegg eller bare har gått til innkjøp av Sputnik V, som er utviklet "tradisjonelt".

Ingen norske politikere nevner at utfordringen med motstanden mot vaksinering som i Frankrike, også kan oppstå i Norge. I Ungarn har regjeringen gått til innkjøp av Sputnik V som første land i EU. Ungarere er i likhet med franskmenn i "farmasi-landet" Frankrike svært opptatt av helse-teknologi. Israel og Palestina står for en gang skyld sammen om noe, og lar ikke politikken stå i veien for folkehelsen. Men er det slik at det er det Norge faktisk gjør nå, ved helt ukritisk å automatisk følge EU?

Det begynner dessverre å bli en del tilfeller hvor Norge opptrer som et medlem av EU, selv om vi kun er medlem av EØS. Vi står utenfor EU, og bør kunne ha en egen vaksine-politikk.

Hvorfor er det viktig å kunne tilby ulike varianter av covid-vaksinen? Svaret er antageligvis at den ene vil virke bedre enn den andre. Hvis det er skadelige langtidseffekter, kan det være at den ene teknologien er mere skånsom enn den andre.

At et stort antall land velger tradisjonell vaksine-teknologi i tillegg til RNA-teknologien, vil selvsagt hjelpe myndighetene med å få flere til å vaksinere seg.