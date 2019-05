Vi trenger en bedre skolereform

Mens Høyre lanserer en skolereform som skal ruste oss for fremtiden med automasjon, IT-kunnskaper og nettvett, så sliter 20 prosent av Norges bedrifter, og i særdeleshet håndverksbedrifter, med rekruttering.

Annonse

Primærnæringene inkludert landbruket taper også mer og mer. Tunge teoretiske og tekniske fag er ikke for alle, og da det er helt bak mål at det fremlegges som om automatisering og digitalisering er det rette for å skape flere arbeidsplasser.

Digitalisering og automatisering er kun en måte å øke profitt uten tilsvarende utgifter (personal med tilhørende ansvar og lønnskostnader). Det legges opp til en framtid der vi (Norges befolkning) med åpne grenser er nødt til å konkurrere mot europeiske arbeidsinnvandrere for arbeidsplasser.

Jeg synes det virker svært uansvarlig, og mener vi bør få til et tverrpolitisk samarbeid for en bedre skolereform som inkluderer flere yrkesgrupper.