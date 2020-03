Vi trenger ei krise for at viktigheten av landbruket skal bli oppdaget

Noen tanker før jeg tar kvelden.

Nå har trygge Norge opplevd koronavirus i noen få dager. Vi opplever noe vi ikke hadde drømt om i våre villeste fantasier.

Mange mennesker kjenner på utrygghet. Permitteringer, mangel på livsviktig medisin, butikker ble tomme, da folk nærmest i panikk hamstret mat for mye lengre tid enn vanlig.

Flyselskaper må sette fly på bakken. Grenser blir stengt.

Folk søkte tilflukt på hytter, men det viste seg ikke å bli godt mottatt.

Det er ikke rart folk flest blir litt skremte og skeptiske. Hvor lenge skal dette vare? Hvordan blir mattilgangen? Hvordan går det med økonomien? Når kan skoleelever og studenter gå tilbake til skoler og studieplasser?

Hvor mange har en arbeidsplass å gå tilbake til da dette er over?

Myndighetene beroliger og oppfordrer alle til måtehold og dugnad.

Var innom på en butikk på Rena i dag og de kunne fortelle at hamstringen hadde avtatt drastisk, og det er jo bra.

For noen uker siden kom « Klimakur 2030» der vi med store krigstyper kunne lese at norsk landbruk skulle slankes det var jo så ødeleggende for klima og miljø. Mener bestemt at bare i Gudbrandsdalen måtte 73.000 storfe bort. For noen måneder siden fikk vi høre at det var overproduksjon på alle fronter av norsk kjøttproduksjon.

I dag noen få dager etter koronaviruset inntok Norge har myndighetene lempet på importavgiftene på storfekjøtt fra utlandet. Lagrene er i ferd med å tømmes. Vi fikk også høre at enkelte butikker ikke fikk egg fra Nortura.

Jeg har faktisk sagt i mange sammenhenger: Vi trenger ei krise for at viktigheten av landbruket og bondeyrket skal bli oppdaget.

Vi kan ikke spise penger, ei heller klimakvoter, olje er ikke lettfordøyelig det heller.

Vi har i mange år sett ei sentralisering av slakterier og foredlingsindustrier. Hva skjer om arbeiderne på disse fabrikkene blir syke? Fisk blir fløyet til Kina til foredling for så å bli flydd tilbake og solgt i butikker her i landet, alt på grunn av økonomi!

Norge har i mange år hatt rekordinntekter på grunn oljen og oljenæringa. Oljeprisen stuper og vi ser permitteringer også i denne bransjen. Vi har kanskje det største «oljefondet» i verden sett i forhold til innbyggere.

Det kan faktisk være en viktig buffer i disse dager, men som sagt vi kan ikke spise penger. Og hvor lenge vil fondet rekke?

Da Norge var mindre bemidlet enn i dag, hadde vi kornlager for cirka ett år. I dag for noen uker. Vi er avhengig av import også her, men hva skjer da det ikke er noe å importere. Hvem kan garantere at importerte næringsmidler ikke kan ha med smitte og andre sykdommer?

Folk flest har takket være en sterk arbeidstakerorganisasjon opplevd et lønnsnivå som nesten ingen andre land vi kan sammenlignes med, har. Vil dette fortsette? Den norske kronen har svekket seg drastisk siste uka, nær 10 kroner per 100 kroner mot den svenske. Oljefondet har minket nesten 1000 milliarder på ei lita uke.

Jeg tror det er uhyre viktig at vi følger rådene til myndighetene, vi har bare sett starten av dette. Vi må tenke positivt, omtrent som da vi sitter i tannlegestolen, det vil gå over.

Men kjære alle sammen, vi må sørge for at Norge har ett oppegående landbruk. Vi må ta tilbake utmarka, der må ressursene bli utnyttet til menneskemat, ikke til enhver pris det vernerne kaller intakte økosystem. Mennesket er og blir en viktig del av naturen.

Myndighetene må faktisk innse verdien og viktigheten av hvordan maten blir produsert i Norge, tenker her på dyrevelferd og lite bruk av antibiotika.

Til sist hold hodet kaldt, hjertet varmt og magen mett. Tenk på dem som ikke har det så bra som deg selv og del på det vi har.

Sammen «står vi hain av» som de ville sagt lenger nord.