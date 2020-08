Vi trenger både Sp og Venstre

Senterpartiet og Venstre kommer fra samme rot. Akkurat dét har Ola Borten Moe rett i. Og selv om Senterpartiet nok har vokst langt ut fra denne roten, har de to partiene hatt veldig mye felles i politikken. Selv har jeg i over førti år vært en klassisk sentrumspolitiker. Jeg tror fortsatt på en tredje pol i norsk politikk, den grønne som alternativet til den rød og den blå. Venstre “oppfant” det vi kalte “den politiske trekanten” tidlig på 1970-tallet. Etter mitt syn er dette en minst like god analyse i dag.

Men den politiske hukommelsen er ofte kort, og det kan være lett å glemme at det som tidligere utgjorde det klassiske sentrum i norsk politikk; KrF, Venstre og Senterpartiet, og som alle tre også ble definert som miljøpartier, sammen regjerte landet i en mindretallsregjering for bare 20 år siden. Ikke minst er det lite påaktet at denne regjeringen, som den eneste noen gang, valgte å gå av på en miljøsak: Bondeviks kabinettspørsmål mot bygging av gasskraftverk.

Og som sett i ettertid ikke kunne ha vært mere riktig. Men et grønt, uavhengig sentrum kan fortsatt spille en viktig rolle i norsk politikk. Og miljøpolitikk, i form av både klimapolitikk og klassisk naturvern, er viktigere enn noen gang. Men Senterpartiet velger nå å samarbeide med Frp og Ap mot gode miljøløsninger. Partiets planer om en “Ap-Sp-basert regjering” vil sette det som i dag utgjør alle miljøpartiene i norsk politikk (MDG, SV, Venstre og KrF) på sidelinja. Og jeg tror det er med hensikt.

Min disputt i VG i sommer med Vedum/Borten Moe, omtalt i Eva Nordlunds kommentar i Nationen 7. august, handlet om de lange historiske linjer, og hvem som forvalter det politiske kjernebudskapet til Johan Castberg og Gunnar Knudsen. Her har Vedum vært frekk, og iført seg andres klær.

Da jeg kom med i Unge Venstre i 1977/78 sto Senterungdommen, Unge Venstre og KrFU sammen om miljøvern, internasjonal solidaritet og desentralisering. Jeg jobbet sammen med blant andre Marit og Eli Arnstad og Steinar Ness for det vi da kalte “populisme”; som kort oppsummert kan beskrives som grønn politikk, med vekt på miljøvern og desentralisering, noe som er et helt annet enn den populismen vi har i tidens politiske debatt. Min kritikk mot dagens Senterparti er at partiet snakker ned den grønne politikken og internasjonal solidaritet. Til dels i svært nedsettende ordelag (eks Jenny Klinge som kaller veganere for “fanatiske kjøtthatere”). Partiet har beveget seg i en nasjonalkonservativ retning, noe partiet har vært preget av også i tidligere perioder.

Vi trenger Senterpartiet fordi det kjemper for landbruket og distriktene. Selv har jeg i mitt politiske virke delt dette engasjementet. Men har valgt å utøve det i Venstre, fordi til slutt er det ikke smørprisen det kommer an på. Det er dette jeg mener med at Senterpartiet er et særinteresseparti innerst inne. Både Borten Moe og Nordlund misforstår mitt resonnement om at Venstre er uavhengig av særinteresser. Selvsagt har Venstre representert interesser på Stortinget. I partiets barndom var det blant annet målsaken, avholdssaken, folkestyresaken, folkehøgskolene, selvstendighet. I nyere tid særlig miljøsaken og miljøinteressene.

Når Nordlund og Borten Moe harselerer over at Venstre ikke representerer noens interesser, minner jeg om at velgerundersøkelsene etter valget i 2019 viste at miljøpolitikk var den saken som hadde nest høyest prioritet. Venstre har også tradisjonelt vært et parti for de med høyere utdanning, og folk i undervisning og forskning. Men i motsetning til SP, som har et grunnfjell i deler av bøndene, har ikke Venstre et like typisk «grunnfjell». Ved stortingsvalget i 2013 skrapte SP dette grunnfjellet med 5,5 pst (Venstre hadde 5,2). Jeg skjønner at SP akkurat nå fristes til å skrive ned Venstre på grunn av våre dårlige målinger. Men vi har gjort gode stortingsvalg de siste gangene, er i regjering og har innflytelse på den daglige politikken. Så avgjør valget neste høst styrkeforholdet oss i mellom i neste periode.

Jeg håper Senterpartiet igjen blir en alliert for grønn politikk og internasjonal solidaritet, altså tilbake til 70-tallets populisme. Og ikke henfaller til dagens populisme, kampen om de kortsiktige sakene. Eva Nordlund spør om vi trenger Venstre. Jeg kontrer: Vi trenger både Senterpartiet og Venstre. Og at Senterpartiet velger den grønne politikken og internasjonal solidaritet framfor å isolere miljøpartiene sammen med Ap og Frp.