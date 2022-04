Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen den 5. april kunne vi lese at René Zografos ønsker å fase ut all produksjon av animalske matvarer. Han ønsker dessuten at alle skal bli veganere og gå over til plantebaserte erstatningsprodukter. Dette mener vi er skivebom.

Det finnes gode, forskningsbaserte råd for å spise både sunt og bærekraftig i norsk sammenheng. Selv ikke den mye omtalte EAT-Lancet-rapporten anbefaler et kosthold helt uten animalske matvarer.

Maten har som hovedoppgave å bidra til god helse, og de beste anbefalingene for hva vi bør spise er de norske kostrådene. Disse rådene slår fast at et sunt kosthold inkluderer en stor variasjon av matvaregrupper.

Et av rådene anbefaler et daglig inntak av magre meieriprodukter, spesifisert til tre porsjoner. Melk og meieriprodukter er næringstette matvarer og i ett glass melk får man i seg både kalsium, jod, proteiner, fosfor, vitamin B2 og B12 og kalium.

Den gode nyheten er at meieriprodukter også inngår i det som vurderes som et bærekraftig norsk kosthold, ifølge Nasjonalt råd for ernæring. De mener at det er hensiktsmessig både å produsere og spise magre meieriprodukter i Norge.

Å følge kostrådene vil for de fleste bety å begrense inntaket av usunn mat som gir mye energi, men få næringsstoffer, i tillegg til å spise en god del grønnere. Det er flott å oppfordre til å spise mer mat fra planteriket, men det behøver ikke bety at vi skal slutte helt å spise kjøtt og drikke melk. Utfordringen med de norske kostrådene er nemlig ikke sammensetningen av matvarer, men at så få følger dem.

Som Zografos skriver så lever vi i en urolig verden med uforutsigbare markeder. Derfor må vi mer enn noen gang lytte til FN som oppfordrer alle land, inkludert Norge, til matproduksjon basert på best mulig bruk av nasjonale naturressurser.

I Norge har vi svært lite dyrkbar mark, men drøvtyggere som melkekua kan omdanne gress fra beite og innmark til næringsrik melk og kjøtt. Dette utelukker ikke en økt satsing på produksjon av rotgrønnsaker og korn, men vi trenger likevel melk og kjøtt i fremtidens norske kosthold.

Alt dette er med på å sikre at vi produserer så mye mat vi klarer på våre egne ressurser. Melkeproduksjon betyr dessuten matproduksjon i hele landet, noe som bidrar til bosetting og verdiskapning i distriktene.

Det er likevel noen viktige tiltak vi alle kan gjøre for å spise mer bærekraftig:

*Begrens inntaket av kaker, snacks og godterier. Velg heller mat som bidrar med verdifulle næringsstoffer.

*Ha respekt for maten og den som har produsert den – ikke kast mat.

*Velg norske råvarer oftere, som rotgrønnsaker, poteter, bygg, havre, kål og erter. Kjøp norske bær og norsk frukt i sesong. Spis også meieriprodukter og kjøtt i tråd med kostrådene – det er rett og slett god ressursutnyttelse.

*Prøv å følge kostrådene. De fleste av oss kan gjøre noen grep og finne ut av hvilken mat vi med fordel kan spise mer og mindre av.