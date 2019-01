Vi treng en stordugnad

Til realskulen sykla vi ei mils veg. Ofte litt i seinaste liten. Vi låg langflate i dei skarpe svingane før vi svinga inn på skuleplassen. Even hadde særskilt god tek med å flate ut i svingane. Han greidde å halde maksimal fart utan å skrense.

Ein dag gjekk det gale. Ei eldre kone gjekk ut i gata akkurat som Even kom. I hop bar det. Båe tumla i koll. Even var yngst og sprekast. Han kom seg først på beina: Det vakke meg, det vakke meg, stotrar han.

Jau, det var han, men ho hadde også skuld. Fotgjengarar skal sjå seg til sides før dei går ut i vegen.

Med dette er vi inne på eit klassisk spørsmål om skuld, ansvar og plikt. På Landbrukshøgskolen var det ein haust eit fordrag halden av ein svenske: Rätten att vara skuldig. Som mynduge medborgarar i eit demokrati har vi med å ta del i samfunnet. Vi har plikt til å taka ansvar. Demokratiet krev at vi har rett og plikt til å ta del i samfunnslivet.

Med ansvar følgjer skuld. Om vi unndreg oss eit ansvar, er vi skyldige. Vi får paradokset at det å kunne bli skuldig høyrer med til ansvar og ansvar er knytt til det å vera del av eit samfunn av frie menneske.

Ikke meg, ikke meg, ikke meg. Reaksjonen er rett og slett barnslig.

Tilsynsmannen for folkehøgskolane Stein Fossgard kom ofte med sitatet: Kom i hug at vi alle er medskyldige i alt det som skjer rundt oss. Konsekvent effekt av denne haldninga er dugnad. Når noko trengst til fellesskapet, stiller vi opp. Det har vi lange tradisjonar for her i landet.

No er samfunnet, ja alle samfunn i verda, midt oppe i ei utvikling som vi ikkje ser enden på. Etter alle solemerke er det ei krise som går djupare og er meir omfattande enn det dei fleste av oss er i stand til å sjå for seg. Eg tenkjer sjølvsagt på klimakrisa. Det er alle sitt ansvar å gjera noko med den. Det har med livet til kvar og ein å gjera. Vi er alle medskyldige.

Såleis er det trist å sjå at den eine etter den hin ropar som Even. Anten det gjeld torvmyrer, sydenreiser, overdrive konsum av kjøt, avgifter på drivstoff o s b: Vi høyrer ekkoet av Even: Ikke meg, ikke meg, ikke meg.

Reaksjonen er rett og slett barnslig. Vaksne og ansvarsmedvitne folk seier ikkje slikt. Når det oppstår ei stor oppgåve som gjeld fellesskapet, då kallar vi inn til dugnad. Vi er alle medskyldige. Vi lyt alle, kvar på vår kant, gjera det som gjerast kan.

I 2017 kom det ut ei bok på Dinamo Forlag. Den burde alle ha liggjande framme slik at augo fall på henne kvar dag. Boka heiter: Folkets klimadugnad. Det er ein god tittel og ei god programerklæring. Dugnaden som trengst er stor, og han trengst no. Vi lyt alle vera med.

Dei som kjem etter oss vil takke for at verda vart berga som bustad for menneske.