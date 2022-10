Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Når vi skal diskutere oljepengebruk, kutt og budsjetter kan man ikke, slik Nationen gjør i sin leder, unnlate konteksten.

Da Høyre satt i regjering måtte vi håndtere tre kriser: oljeprisfallet og den medfølgende arbeidsledigheten, migrasjonskrisen og koronakrisen. Dette var tre vidt forskjellige situasjoner, men alle hadde en ting til felles: krisene i seg selv, eller effektene av dem, måtte håndteres ved å bruke penger.

Dagens regjeringspartier var heller ikke løsslupne med pengebruken under korona. Sammen med SV og FrP ble de kjent som «firerbanden», og sørget mer enn en gang for at krisepakkene ble betydelig større enn hva regjeringen opprinnelig foreslo. Til applaus fra Nationen.

22. desember, altså for under ett år siden, fikk Høyre kritikk av Nationen på lederplass for å ikke ha villet brukt mer penger på diverse krisepakker i forbindelse med koronatiltakene, og applauderte en påplussing på 31 milliarder kroner som ble presset frem av Ap, SV og Sp. Kritikken som fremsettes av Nationen onsdag virker nokså malplassert sett i sammenheng med avisens tidligere utspill.

Les også: Høy og mørk i opposisjon

Annonse

Krisene til tross brukte Høyre i regjering 400 milliarder færre oljekroner enn handlingsregelen tillot. Det er medregnet pengebruken under korona.

Forskjellen fra de krisene over og den prissituasjonen landet står i nå er at denne krisen ikke kan løses med bruk av oljepenger. Det er fordi økt oljepengebruk nå vil bidra til økt press på økonomien, som kan presse både priser og rente ytterligere opp. Det er en svært viktig nyanse å ha med seg.

Høyre foreslo allerede i vår å bruke fem milliarder færre oljekroner enn hva regjeringen endte med å bruke i revidert budsjett. Nettopp fordi at dagens situasjon krever at vi strammer inn.

Når dette innlegget skrives har ikke regjeringen lagt frem sitt budsjett ennå, men det vil trolig være kjent ved publiseringstidspunkt. Jeg drister meg likevel til å komme med følgende spådom: selv om budsjettet vil være stramt og gi et nødvendig løft til for eksempel forsvaret, så vil det mangle helt grunnleggende prioriteringer for hvordan skattebetalernes penger kan brukes bedre.

I Nationens leder 05.10.2022 får Høyre kritikk for at det ble flere offentlig ansatte, mens for ett år siden kritiserte Nationen Høyre for å ha kuttet for mye i offentlig sektor gjennom ABE-reformen. Jeg kan gjerne diskutere opp- og nedsider, reformer og andre politiske løsninger fra Solberg-regjeringen, men litt vanskelig blir det jo når en og samme avis først kritiserer en for å ha kuttet for mye, og deretter for å ha kuttet for lite.

Men poenget med ABE-reformen var nettopp å finne mer effektive og bedre måter å drifte offentlig sektor på. Denne typen reformer har regjeringen sagt at de vil reversere, og eventuelt nye reformer er lagt på is. Og det er her en del av Høyres hovedkritikk kommer: mens husholdningene og næringslivet skal tape kjøpekraft og må kutte i egne budsjetter, har regjeringens signaler til nå vært at offentlig sektor nærmest skal skjermes.

Like viktig som hvor mye penger man bruker, er hva pengene brukes på. Det vet vi sannsynligvis når dette innlegget står på trykk. I skrivende stund, altså før budsjettet er lagt frem, har regjeringen allerede klart på ett år å øke skattene mer enn hva selv Rødt foreslo i sitt siste alternative budsjett. Det er jo også en form for prioritering.