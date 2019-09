Vi tar vare på naturen

I Nationen sundag 15. september skriv Jon Ingebretsen, MDG-medlem i Vrådal, om ein landskapsfiendtleg politikk. Dette er ikkje riktig. Eg meiner denne regjeringa har ei brei miljøsatsing i distrikta som er til gagn for både natur, landskap og folka som bur der.

Regjeringa har meir enn dobla satsinga på skogvern, frå løyvingar på 100–200 millionar kroner fram til 2012 til løyvingar godt over 400 millionar kroner frå 2017. Regjeringa sikrar årleg mange friluftslivområde gjennom ordninga med statleg sikring av friluftslivområde slik at attraktive område blir kjøpt av kommunar eller friluftsråd, med økonomisk bidrag frå staten. I 2019 starta vi eit prosjekt knytt til ferdsleårer som skal fremje nettverket av turstigar i dei ulike kommunane.

Jordbrukspolitikken skal leggast om i ei meir miljø- og klimavennleg retning. I jordbruksoppgjeret 2019 vart mellom anna løyvinga til regionalt miljøprogram og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket auka. Tal på område med Utvalde kulturlandskap i jordbruket er auka frå 20 i 2009 til 46 innan utgangen av 2020.

Stortingets rovviltforlik vert fylgt opp, med den todelte målsettinga og fastsette bestandsmål som hovudverkemiddel. Regjeringa har gjennomført fleire tiltak som skal gjere det lettare å nå måla. I 2019 var det fram til 1. august ikkje registrert lågare tapstal for sau til rovvilt sidan dei systematiske registreringane tok til i 2000.

Vi gjennomfører ei rekke tiltak som vi la fram i stortingsmeldinga Natur for livet. Kommunane skal ivareta naturen gjennom arealplanlegginga. Dei nasjonale forventningane til regional og kommunal planlegging for 2019–2023 er tydelege på klima- og miljøomsyn. I utgangen av 2020 vil det vera på plass eit økologisk grunnkart for Noreg som skal gje kunnskap om kvar naturtypar, artar og landskapstypar finst i landet.

Balanse mellom økonomiske, sosiale og økologiske forhold kjenneteiknar berekraftig bruk, og det er det denne regjeringa skal oppnå.