Vi tar gjerne en debatt om EØS

Generasjonen som vokser opp i dag har aldri opplevd å måtte stå i kø ved en grenseovergang i Europa. De benytter seg flittig av retten EØS gir til å jobbe, bo, reise og studere hvor man måtte ønske i verdensdelen vår og tar det helt for gitt at Norge er en del av et større europeisk fellesskap. At nærmere 13.000 norske studenter i 2017 studerer i et annet europeisk land enn Norge og gjennom det bygger vennskap, skaper nettverk og utveksler impulser, er en stor styrke for Norge.

Nordmenn flest vet at vi trenger mer, ikke mindre samarbeid i Europa. Det er kanskje derfor oppslutningen om EØS-avtalen er på sitt høyeste nivå noensinne?

Så skal det sies at det er helt riktig at det trengs en debatt om EØS-avtalen. Den kollektive berøringsangsten som har fått utvikle seg etter folkeavstemningen i 1994 gagner ingen. En utredning av alternative måter å organisere samarbeidet mellom Norge og EU vil vise at EØS-avtalen er utilstrekkelig.

Den sveitsiske modellen som mange EU-motstandere snakker varmt om, ville i praksis bare betydd et dyrere, mindre sikkert og mye mer tungrodd forhold til unionen. Brexit har også gjort det ettertrykkelig klart at EU, med rette, vil motsette seg forsøk fra tredjeland på å nyte godt av medlemsfordeler uten å bidra med sin andel.

I dugnadslandet Norge burde vi være de første til å vise vei i Europa slik våre naboland gjør. Vi kunne stått på barrikadene for en sosial union med sterke regelverk som forhindrer sosial dumping og miljøødeleggelser. I stedet har vi valgt en innesluttet tilnærming hvor de massive meningsskiftene, fremskrittene og for ikke å snakke om utfordringene i unionen knapt blir kommentert i norsk media. Det er trist!

Den overhengende faren for «No Deal» i Brexit-forhandlingene har for første gang på lang tid vist at rettighetene vi europeere har til å bo, reise, studere og jobbe hvor vi vil i Europa ikke er naturlover, men fremkjempede rettigheter vi må hegne om.

EØS-avtalen er mye mer enn laks og aluminium. Det handler om hvem vi er og hvilke rettigheter vi har. Derfor skal vi feire at den fyller 25 år i år. Så tar vi gjerne diskusjonen om alternativer til EØS - og er helt klare på at det eneste fullverdige alternativet til avtalen er å gå inn som medlem i EU.