De kjempet seg gjennom to verdenskriger, armod og slit, uvær og barnedødelighet, men som likevel hadde humor og håp som de øste utover 42 barnebarn på sine eldre dager. Det er heltene mine. De som bygde landet lengst nord der motvinden var sterkere enn noen andre steder.

– Vi står han av, sa de når jeg snakket om urettferdighet og politisk beslutninger som rammet de som hadde minst, de som var lengst unna makta i sør. Når de rike ble rikere og når maktarrogansen var et våpen som fikk folk til å tie av ren og skjær utmattelse.

– Det nytter ikke likevel, sukket mormor, og mente at å sette seg opp mot makta ikke fører noen sted hen. Du bare sliter deg ut, sa hun, og snudde seg bort for å røre i lapskausen som var satt på kok.

Jeg freste av irritasjon til ryggen hennes og ropte at hun tenkte feil.

– Du gir opp, sa jeg, du kunne kjempet og sagt ifra. Hvis vi er tause og ikke bruker vår demokratiske rett til ytringsfrihet går vi mot diktatur, ropte jeg med ungdommens mot og en god porsjon radikale tanker fra det røde universitet.

Hun sukket og ble taus. Lenge nok til at forbannelsen rant ut av meg og jeg måtte be om unnskyldning. For det var jo ikke henne jeg skulle rase mot.

Hva er dette ordtaket «Vi står han av»? Jeg forstår det hvis det er et uttrykk for at vi er sterke og overlever vinterstormer og Guds vrede når fisket eller avlingene slår feil. Det er forståelig når det er krefter et lite menneske ikke rår over og ikke kan kjempe mot.

Det viktigste er at vi pusser feigheten av våre skuldre og blir modige

Men å bruke det på politikere og kapitalister og de som med viten og vilje raner våre ressurser og etterpå kaller oss for «sytpeisa», det blir så jævlig feil.

Når ambulanseflyet ikke kommer når ungen din er storsjuk, eller når retten til fisken tilfaller de som har stor nok kvote fra før, da er det ikke guder som man må bøye nakken for. Da er det ran satt i system, og da skal vi ikke stå der med hua i handa og komme rækanes med «Vi står han av».

Det er nesten sånn at jeg mistenker at ordtaket brukes som en unnskyldning for ikke å si fra. For å sitte stille i båten og håpe at det går over, eller sitte i godstolen nær godteskåla og tenke at «det ordner seg nok.» Men dette maktovergrepet er satt i stand av mennesker som med viten og vilje karrer til seg penger for sin egen skyld. De er ikke guder.

Hvis min lutrede farmor hadde levd i dag tror jeg at også hun ville reagert som mormor med lapskausen og snu hodet bort. Ikke fordi hun ikke var enig med meg, men for at hun hadde prøvd å si fra med styrke og mot, og ikke nådd frem. Det tar på å rope i motvind.

Men vi skal ikke stå han av og vente til maktens uvær går over. For det går ikke over av seg selv uten at folket sier ifra og korrigerer de som styrer landet nå. De som sitter der og lar velferdsstaten råtne på rot og møter folkets rettferdighetssans med taushet, arroganse og retorikk.

Og så må vi begynne å lese oss opp på hva som kjennetegner et demokrati og verne om dens prinsipper om frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet og hegne om at individenes grunnleggende rettigheter må ivaretas. Kanskje burde også den fjerde statsmakt – media – også våkne opp og stille kritiske spørsmål.

Men det viktigste er at vi pusser feigheten av våre skuldre og blir modige. Sier fra uten å tenke på at det kan hindre forfremmelser på jobben eller gjøre at venner ikke inviterer deg på hyttetur for de syns du har blitt en radikal kverulant. Som om det ikke var en hedersbenevnelse.

Problemet er at det er altfor mange som står han av, som håper at alle typer uvær går over av seg selv så vi enda en gang kan puste lettet ut.

Mine bestemødre er borte for lenge siden. Nå er det jeg som har overtatt deres rolle i møte med egne barnebarn som nettopp er født men allerede har vettløse argumenter de med skråsikker stemme forsvarer.

Men jeg skal ikke stå over middagsgrytene og si med sliten stemme at det ikke nytter å si fra, at vi bare må bøye nakken mot overmakta.

For nå er det slutt med å stå han av!