Vi som skal vedlikeholde landet

Skrevet av fylkestingsrepresentanter i Rødt (se nederst i innlegget).

Det er avgjørende at det offentlige er på banen med prosjekter som kan få hjula i gang igjen når smittefaren er over. Tiltak som å forsere vedtatte vegprosjekter, som man har gjort i Trøndelag, er en god idé som burde gjøres på flere områder. Det er imidlertid ingen grunn til å bruke krisa for å tvinge gjennom kapasitetsøkende gigantprosjekter som 4-felts motorvei nord for Trondheim, Hordfast eller fergefri E39. Det som trengs nå er en storsatsing på trafikksikkerhet, flom- og rassikringstiltak, vedlikehold av vei og bane, energieffektivisering og annen oppgradering av infrastruktur.

Regjeringen sier at de vil satse på samferdsel og fylkesveiene, men etter sammenslåingen har et fylke som Vestfold og Telemark fått sine asfaltbudsjetter mer enn halvert. Med så trange budsjetter over hele landet, er det nesten umulig å drive skikkelig vedlikehold.

En rapport fra Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) estimerer at det er et vedlikeholds og oppgraderingsbehov på 1450 milliarder kroner i kommunale og fylkeskommunale bygg, veier og vann- og avløpsanlegg. Mest kritisk er det for fylkesveiene, hvor det bare i Trøndelag er et etterslep på mer enn 5 milliarder kroner. I tillegg til oppgradering av selve veibanen er det flere steder et akutt behov for ras- og flomsikringstiltak. I desember i fjor la Statens vegvesen fram de siste oppdaterte tallene som viser at det må til 71 milliarder for å rassikre det norske vegnettet. Bare på Vestlandet trenger man 40 milliarder til rassikring, blant annet til «dødsveien» mellom Arna og Voss.

Behovet for oppgradering og vedlikehold er også stort innenfor skoler, barnehager og omsorgsboliger som står i fare for å få enda dårligere inneklima som følge av blant annet råte og sopp. Vedlikeholdet innenfor vann- og avløpssektoren henger så langt etter at det er risiko for knapphet på vann og økt risiko for forurenset drikkevann ifølge RIF. Vi kan bare se til kommunen Askøy utenfor Bergen , for å forstå hvilke dramatiske konsekvenser nedprioritering av beredskap og vedlikehold av vann og avløpssystemer kan få for liv og helse.

Med respekt overfor de som «bygde landet», mener vi at tiden er overmoden for en felles dugnad for å vedlikeholde det.

Jernbanen trenger også sårt et løft. Vi må forsere de prosjektene som allerede ligger inne i Nasjonal Transport Plan (NTP), men i tillegg igangsette ytterligere arbeid med flere dobbeltspor. Elektrifisering av Trønder-, Røros-Solør- og Nordlandsbanen, samt resten av de fossile strekningene må settes i og vi må dessuten stimulere til å få mer gods over fra vei til bane.

Det har lenge vært et uttalt mål å få mer gods over på sjø. Vi må derfor framskynde det som allerede ligger innenfor NTP på havner - her ligger det en lang liste med prosjekter som er klare. Det handler blant annet om å sikre innseiling, bygge ut kaianlegg og mudre/grave sånn at havna blir dypere. I tillegg er det et stort vedlikeholdsetterslep på Kystverkets lykter og sjømerker. Flere fylker er godt i gang med å elektrifisere fergene og prosjekter for utslippsfrie hurtigbåter er startfasen. Her er det nødvendig at staten stiller opp med fullfinansiering av merutgifter, slik at dette blir lønnsomt og ikke går på bekostning av billettpriser og avganger. Staten kan også gjennom Enova stimulere til at det blir lønnsomt å gjøre privat skipsfart miljøvennlig.

Dette er noen av de infrastrukturtiltakene Rødt mener at det offentlige nå må prioritere for å sette fart i økonomien. Vi trenger prosjekter som sysselsetter lokal arbeidskraft, gjør oss bedre rustet mot klimaendringer, framtidige kriser, og samtidig bringer landet i en miljøvennlig retning.

Hallgeir Opdal – Fylkestingsrepresentant Rødt Trøndelag, Hovedutvalg veg.

Jeanette Syversen –Fylkestingsrepresentant og gruppeleder Rødt Vestland

Maren Kurdøl – Fylkestingsrepresentant Rødt i Vestfold og Telemark, Hovedutvalg samferdsel