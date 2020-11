Vi produserer mer for en billigere penge

Høyres landbrukspolitiske talsperson har kommet med ei skryteliste om hvor bra det går for landbruket om dagen. Grunnlaget for dette er statistikk og kontakt med bønder rundt forbi.

Hvorfor oppleves det da ikke slik blant oss som har fjøsbuksa på?

Vi løper fortere og fortere for å produsere mer for en billigere penge. Fjøsene blir større og jordene blir lengre og lengre unna. Utgiftene på nødvendig redskap og driftsmidler øker. Jada, vi setter pris på lav rente for vi låner stadig mer for å henge med i karusellen.

Jeg er fra et fylke med de fleste produksjoner representert med alle bruksstørrelser fra store garder på flatbygdene til mer marginale bruk i fjellbygdene. Og jevnt over får jeg det samme mantra fra medlemmene: lønnsomhet, lønnsomhet og lønnsomhet!

Selvfølelsen økte ett par hakk i vår når vi ble definert som samfunnskritiske. Det norske folk forsto at det er behov for noen som kan produsere mat. Men det er ikke nok. Regninger og lån betales ikke med heder og ære.

Svartmaling skal vi ikke ha, men det er på sin plass med en beskrivelse av virkeligheten som er gjenkjennelig. Ettervirkningene etter jordbruksoppgjøret i 2014 sliter vi fortsatt tungt med. Dette har gitt overproduksjon, noe som er svært dyrt for oss.

Så kan dere si at overproduksjon, det må vi ordne opp i sjøl. Ja, vi har god tradisjon for å regulere produksjon og marked, men når verktøyene for å regulere blir fjernet, er det en svært vanskelig jobb.

Vi setter pris på at dere i Landbruksnettverket i Høyre er ivrige på å reise rundt og treffe oss bønder for å lære mer om næringa. Nå er det på tide med en ny runde. Ta turen til de områdeneder bruksnedleggelsen er størst. Og spør bøndene der; hvorfor skjer dette?

Skal vi holde hele landet i bruk, må det være lønnsomt å drive både små og store garder. Jordbruk kan ikke samles på noen få steder. Da går jord ut av bruk og vi blir fattigere og mer sårbare som nasjon.