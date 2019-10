Vi produserer kvalitet, men slakteriene stikker av med fortjenesten

Siden 1996 har Norge brukt EUs klassifiseringssystem for slakt, det såkalte EUROP-systemet. Dette er en standard og et vurderingssystem av slakt som har til hensikt å fremme kvalitet og sikre at slaktedyrene blir korrekt klasset. Produsentene skal dermed få en uhildet og korrekt betaling for slaktene de leverer.

I EU-landene er det nøye kontroll med at denne standarden blir fulgt av slakteriene av nøytrale personer som er autorisert av, og utøver kontroll på vegne av statlige landbruksmyndigheter. I tillegg tas det uanmeldte stikkprøvekontroller av en særskilt kontrollenhet.

Regelverket for praktisering og kontroll med EUROP-systemet er meget nøye beskrevet i EU-kommisjonens 21 sider lange dokument 1249/2008.

Det som er viktig å merke seg i denne forbindelse, er at denne forordningen er holdt utenom EØS-avtalen som Norge har med EU. Dette resulterer derfor i at EU ikke har noen form for tilsynsmyndighet eller kontrollfunksjon med hvordan systemet blir praktisert i Norge.

Konsekvensene forsterkes så gjennom at norske landbruksmyndigheter heller ikke innehar noen tilsyn og kontrollfunksjon i forhold til hvordan slakteriene klassifiserer og dermed prissetter slaktene. Hvilken uhildet instans kvalitets sikrer da at bonden får en riktig klassifisering og dermed får korrekt betalt for slaktene som blir levert? Landbruks- og matdepartementet? Justervesenet? Landbruksdirektoratet? Konkurransetilsynet? Mattilsynet?

Svaret er: Ingen.

Dette er et smutthull som i dag bestyres av slakteriene som er kjøper av slaktedyr. Det er slakteriene som utenfor rekkevidde av EUs kontrollorgan, og uten at noen nasjonal kontrollmyndighet kikker dem i kortene, som nå har samarbeidet om å få gjennomført kontroversielle endringer av klassifiseringsreglene som leder til at mange produsenter feil og urettmessig taper mye penger.

Det er slakteriene som har hånd om klassifiseringen. Det er slakteriene som ut fra klassingen også bestemmer prisen på slaktet de selv skal kjøpe. Det er slakteriene som er ankeinstans for klassifiseringsvedtak. Og det er slakteriene som står for kontrollen av seg selv, om ting gjøres korrekt.

Det er med stor undring og bekymring at vi registrerer et moderne landbrukssamvirke som hovedarkitekt bak endringene, er så totalt ute av kurs i forhold til prinsipper, sine eiere og sin opprinnelige intensjon.

Bedre bli det slett ikke av at radaren i vårt tilsynelatende velfungerende demokrati er så høyt innstilt over bakkekontakten at bukkene i slike enheter fritt kan vandre rundt blant samfunnets havresekker og forsyne seg som om vi befant oss i en tidsepoke før opplysningstiden.

Det kreves nå en snarlig politisk inngripen og at det kommer på plass en adskillig mer transparent, uhildet og tillitsvekkende kontroll og praksis på dette området.