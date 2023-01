Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Likevel ser vi stadig flere eksempler på skog- og myrområder ødelegges – områder som i utgangspunktet skulle vært vernet. Nesten halvparten av alle de truede artene har skogen som leveområde.

Det finnes mange rødlista naturtyper i Norge, og vern er den aller viktigste metoden for å bevare unike skogtyper, truede arter og deres levesteder.

Klimagassregnskapet i 2022 viser at avskoging utgjør hele 40 prosent av Norges klimagassutslipp. Utslippene fra avskoging tilsvarte det dobbelte av utslippene fra innenlands flytrafikk.

Stortinget vedtok i 2017 at 10 prosent av skogen skal vernes, men til nå har vi vernet bare cirka 5 prosent av den.

Det er viktig at vi bruker de naturressursene vi har til rådighet, men det må skje på en bærekraftig måte. Bærekraft innebærer å møte dagens behov uten å svekke fremtidige generasjoners evne til å møte deres behov. Det er tilnærming som sikrer levedyktigheten til samfunnet og miljøet.

Et sentralt aspekt ved bærekraft er ansvarlig forvaltning av naturressurser, deriblant av skog. Ved å verne en større andel av Norges skoger kan vi bidra til å bevare landets naturarv. I tråd med forskning, Stortingets allerede vedtatte mål og FNs konvensjonen om biologisk mangfold, ønsker både Unge Sentrum og Partiet Sentrum vern av flere skogområder.

Norske skoger spiller en avgjørende rolle i kampen mot klimaendringene, selv om vi liker å kalle oss et lite land i den store sammenhengen. Vi har ansvaret for å beskytte det vi har råderett over, som en viktig naturressurs, for å verne de sårbare artene vi har ansvar for og som en rollemodell – til tross for at vi er en oljenasjon. Naturen ser ingen landegrenser.

Skoger gir oss viktig økosystemtjenester, blant annet gjennom vannregulering og jordbruksbevaring. Avskoging vil dermed føre til tap av verdifulle ressurser. Ved å redusere avskoging kan vi fremme en bærekraftig utvikling av landets skogindustrier og sikre at skogens rikdommer kan deles av alle – både i dag og i fremtiden.

Landbruket er en like stor del av løsningen på klimakrisen, og omstillinger må også gjøres her. Ved å investere i en bærekraftig forvalting av naturen, investerer vi også i fremtiden. Det skal likevel ikke legges skjul på at klimatiltak kan ramme skjevt i distriktene, dersom de ikke innføres intensiver eller tilpassede tiltak.

Det er er derfor viktig at vi fører en skogpolitikk som ikke går ut over norsk kapasitet for matproduksjon. Landbruket i Norge er avgjørende for matsikkerheten til befolkningen. Sammen med skogbruk, er jordbruk, husdyrbruk og havbruk en ryggrad for arbeidsplasser og levende bygder over hele landet.

Næringen skal ikke svekkes. Tvert imot ønsker både Unge Sentrum og Partiet sentrum å øke satsingen på skog. Samtidig som trevirke vil kunne erstatte deler av forbruket av fossil energi, vil økt satsing på skog gi nye arbeidsplasser og et bedre næringsliv i distriktene.

I tillegg til å verne større områder, særlig den mest sårbare skogenm, ønsker vi også å stimulere til moderne plukkhogst fremfor store flatehogster. Det gir bedre kvalitetsvirke, bedre karbonbinding i jordsmonnet og et større naturmangfold.