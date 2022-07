Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nettopp fordi de store kjedene er så viktige for både norsk matsikkerhet og arbeidsplasser må de kunne utfordres på de problemene som skapes av maktkonsentrasjonen i sin egen næringskjede.

Dagens konkurranse i dagligvaremarkedet er stort sett mellom de tre store kjedene. Å legge skylden for dette på den teknologiske utviklingen blir for dumt – vi får den dagligvarebransjen vi legger til rette for.

Altfor lenge har det vært fritt fram for at de tre store kan ta kontroll over stadig mer av verdikjeden for mat, for å sikre egen profitt på bekostning av de andre aktørene. Dette er et race til bunnen som gjør alle til tapere på sikt.

Innovasjon og mangfold i produktene lønner seg ikke med dagens kjedemakt. I stedet for at ulike leverandører konkurrerer om å levere produkter som treffer forbrukernes behov, så kan kjedene rigge konkurransen til fordel for sine produkter, på bekostning av mangfoldet.

Når kjedene prioriterer sine egne merkevarer blir det mindre og dårligere hylleplass til andre merkevarer. Små- og lokale leverandører er avhengig av et godt samarbeid med de lokale kjøpmennene. I stedet for å sikre forbrukerne det beste tilbudet, fører kjedemakta til at mange disse leverandørene presses ut av butikkene.

Situasjonen vi er i nå, med prisøkninger uten sidestykke, er ekstraordinær. Det gjør det ekstra viktig å ta tak i de forholdene som gir norske forbrukere et dårligere dagligvaretilbud. Faktum er at Norge har komparativt svært høye matpriser. Vi har nesten 50 prosent dyrere mat- og drikkevarer enn Europa. Da blir det svært selektivt å vise til et enkelt års fall i prisene.

Kjedemakten har vært et problem i mange år, men politikerne har vegret seg for å ta grep som nytter. Målet for dagligvarebransjen må være et større mangfold, som legger til rette for konkurranse og innovasjon, og resulterer i arbeidsplasser over hele landet og et bedre tilbud til forbrukerne. Derfor må regjeringen raskt ta grep