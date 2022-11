Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Alle disse dyrene lever kun korte liv for å henge med i kjøttindustriens høye krav til effektivitet. Derfor trenger de både mye og energirik mat som fører til at vi må avskoge store områder, drenere klimaviktige myrer, ekstremgjødsle og kunstig vanne enorme arealer over hele kloden.

Til sammen blir dette en overutnyttelse av jorda som fortrenger vill natur og dyrene som lever der. På bare noen få tiår har antall ville dyr hatt en nedgang på 70 prosent. Det er en direkte sammenheng mellom vårt kjøttforbruk og tap av vill natur og ville dyr.

Biomassen til produksjonsdyra er 10 ganger så stor som samlet biomasse til all verdens ville landpattedyr. Antallet av storfe, gris, sau og kylling ville aldri økt til 80 milliarder i fri tilstand og ved fri vilje. Men industriell avl, inseminering og industriens høye produksjonsvilje er til sammen effektivt og fører altså til ødeleggelse av verdens ville natur. At denne intensive kjøttproduksjonen også direkte bidrar til økte klimagassutslipp og forurensing forverrer naturødeleggelsen.

I tillegg kommer selvsagt de enorme lidelsene som disse dyrene utsettes for i denne produksjonen.

Med et redusert inntak av kjøtt og høyere forbruk av plantebasert mat vil naturødeleggelsene minke. Også andre medfølgende negative effekter rundt kjøttproduksjon, inkludert moralske utfordringer, ville reduseres kraftig. Men det betyr altså en vilje til redusert kjøttforbruk, som sannsynligvis er det mest effektive miljø- og klimatiltaket enkeltpersonen kan gjøre.

Utforsk hvordan du kan redusere kjøttinntaket, still deg positiv til alle tiltak som verner natur og dyr, etterspør plantebaserte alternativer i ditt nærmiljø og innse forbindelsen mellom det enorme antallet produksjonsdyr og den pågående naturødeleggelsen.