For Bygdeungdomslaget er trafikksikkerhet viktig. Tilgang på trygge veier er et grunnleggende behov for ungdom på bygda. Et behov som ikke er oppfylt i dag. Selv om vi gjerne skulle ønske at bygdeungdommen kunne reise mer kollektivt, blir og er bilen et viktig fremkomstmiddel for de som bor utenfor sentrale strøk.

Da kan vi ikke ha det slik at vi spiller med liv og helse hver gang vi setter oss i bilen. Gjennom vår årlige aksjonsuke setter vi i år derfor trafikksikkerheten på bygda på dagsorden.

En viktig del av det arbeidet vi har tatt på oss i år handler om holdningene vi har når vi setter oss i bilen. Setter du tidssparing over helse gambler du ikke bare med din egen sikkerhet, men og med andres liv. Gjennom årsmøtevedtak har vi forpliktet oss til å ta ansvar for at trafikksikkerheten på bygda blir bedre.

Vi skal arbeide forebyggende, og sørge for at våre tillitsvalgte og medlemmer tar det ansvaret de har når de ferdes på veien. Gjennom aktiviteter og holdningsskapende arbeid gjør vi vårt for at ungdom på bygda skal kunne reise trygt.

Samtidig som holdningsskapende arbeid er viktig må vi og påpeke at standarden på veinettet i distriktene hver dag skaper farlige situasjoner. Våre medlemmer møter stadig situasjoner som kunne endt i farlige ulykker på grunn av dårlig veistandard. Stat, fylkeskommune og kommune må komme på banen og adressere de store utfordringene som ligger i det norske veinettet.

Årets forslag til statsbudsjett skuffet mange som håpte på penger til utbygging av mer vei. Vi skulle først og fremst sett at enda mer midler var satt av til veisikring og utbedring av farlige veistrekninger. Milliardene i samferdselsbudsjettet må først og fremst brukes på å redde liv!

Arbeidet med trafikksikkerhet slutter aldri, og vi opprettholder nullvisjonen for liv tapt i trafikken. Det krever innsats fra både trafikanter og myndigheter.