Vi må sette en høyere pris på naturen og satse på kjernekraft

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I tillegg må vi være ansvarlige og prioritere væruavhengige energiformer over variable og væravhengige energiformer. Dette handler først og fremst om å investere i trygghet for det norske folk, når vi skal bruke fellesskapets penger og ressurser.

OWiD (Our World in Data) er en vitenskapelig nettpublikasjon, sine historiske data for blant annet Sverige og Frankrike viser også at kjernekraften har verdensrekorden i raskeste utslippskutt, som bør tilfredsstille klimaaktivister som mener at utslippskutt er det som teller mest.

Utover dette, er det uten tvil en god politisk løsning å investere i kjernekraft. Det er hovedsakelig på grunn av at kjernekraften tilbyr stabil kraft gjennom hele året. Noe som vil redusere gjennomsnittsprisen på strøm for norsk industri og folk flest. Noe vi trenger sårt, som et alternativ til storsatsingen på vindkraften som vil bidra til skyhøye priser i deler av året når det ikke blåser.

Annonse

En kan også argumentere for at en i Norge har den beste geografiske beliggenheten for å utvikle kjernekraft, sett i lys av stabile grunnforhold og god tilgang på kjølevann. I tillegg er vi kjente for å ha en svært erfaren sikkerhetskultur.

For å toppe det hele kan en ved å investere i såkalte små modulære reaktorer få kjøpe mesteparten av de viktigste hovedkomponentene som hyllevarer fra fabrikk. De kan enkelt settes sammen som legoklosser og dette er ikke en prosess som trenger å ta lang tid. Det er nettopp derfor Norsk Kjernekraft AS ønsker å satse på dette, for å gjøre kjernekraftteknologi i Norge langt billigere og langt raskere å bygge ut.

Det uansvarlige grønne skiftet fører til en uholdbar høy etterspørsel etter strøm. Jeg mener derfor at det eneste hensiktsmessige tiltaket Norge kan gjøre når vi skal bygge ut mer energi vil være å investere i den eneste teknologimodne energiformen som kan imøtekomme alle krav til forsyningssikkerhet og vern av vakker norsk natur.

En kan også nevne at jo mer vindkraft som bygges ut, jo mer avhengig blir Europa og verden av svingproduksjon som slår inn når det ikke blåser. Altså, gass. Det finnes heller ingen god løsning for lagring av overskuddskraft fra verken vind eller sol.

Det sier seg derfor selv at norske politikere må ta debatten om kjernekraft på alvor. Det er det eneste rette å gjøre og jeg håper at de med makt til å gjøre en forskjell velger å bruke den til folkets beste. Jeg oppfordrer derfor til å satse på kjernekraft, og på slik måte, bidra til å videreutvikle og bygge landet!