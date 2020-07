Vi må se lengre enn Europas grenser

Vetle Wang Soleim er en typisk EU forkjemper og har ingen moral som stopper han fra å bruke en av de største og verste pandemiene vi har sett, til politisk vinning. Soleim prøver å si at EU-motstandere vil skåre billige poeng. Å bruke koronakrisen til politisk vinning er ikke bare billig, men umoralsk.

Les Vetle Wang Soleim sitt innlegg her:

I enhver krise må man prøve å legge til side politisk parti og ideologi. Man må stå sammen om å løse de utfordringene som vi står ovenfor. Det siste man bør gjøre er å bruke krisen for å fremme sin politiske agenda. Det er akkurat det Soleim gjør her.

I innlegget bruker Soleim mye tid på å skrive om handel, isolasjon og samarbeid. Han forviller seg inn i de samme gamle poengene som EU-forkjempere har kommet med de siste årene.

I likhet med de fleste EU-forkjempere er Soleim ukritisk til hvordan Europa opererer. Ettersom han er medlem av et parti som ønsker å bekjempe unødvendige reguleringer, avgifter og lover bør han kunne stille seg kritisk til den administrative staten vi ser Europa har blitt i dag.

Ønsker man bedre rammevilkår bør man ikke se til EU. EU vedtar stadig nye reguleringer og lover som skaper hindringer for norske jobber. Tenk deg at handel er som å kjøre på en vei. Når man lager nye reguleringer er det som om man setter opp trafikklys uten at det er et veikryss foran deg. EU setter opp nye røde lys vært år som skaper problemer fremfor løsninger.

Soleim slenger fra seg at et nei til EU er det samme som ja til isolasjon. Man bør kunne forvente mer kunnskap om EU-debatten fra en stortingspolitiker før man lirer av seg slikt. Norge er gjerne et lite land, men vi er sterke på olje, gass, fiskeri og ikke minst teknologi. Spesielt fremover ser vi en enorm utvikling av fornybar teknologi som vil bli utrolig viktig for verden i de kommende årene.

Man trenger ikke bare se til Europa for å finne handelsmuligheter. Som en sterk demokratisk nasjon vil Norge kunne skape gode avtaler med hele verden, ikke bare med Europa. Norges ressurser kommer til å gjøre suksess, slik det på noen områder allerede gjør på tvers av kloden. Å stenge seg inne i Europa gjør lite for Norge og vil til slutt koste Norge.

Vi er på vei inn i en fornybar fremtid. Grunnen til at vi overlever EØS samarbeidet i dag er olje og gass. Soleims eget parti presiserer at vi trenger flere bein å stå på og at oljen ikke kommer til å vare for alltid. Når den dagen kommer har vi ikke lenger et gunstig samarbeid, men heller et kostbart samarbeid som vil koste Norge milliarder. Spørsmålet er hvem som må betale for Soleims EU-drøm, ikke om vi må betale.

Mot slutten av innlegget prøver Soleim å si at EU-optimismen er stor i Norge. Riktignok er det noen som deler hans gnist for Europa, men med målinger nede i 28 % som støtter EU-medlemskap og 35 % som støtter EØS-samarbeidet kan vi håpe at Soleim snart forlater sin EU-fantasi og blir med inn i virkeligheten.

Samarbeid på tvers av landegrenser er viktig, men grensene til EU er ikke de eneste som teller. Vi bør samarbeide og handle med flere land, bygge gode handelsrelasjoner over hele verden, som styrker Norge og ikke svekker oss. Et Nei til EU er å handle på Norske premisser, et ja er å handle på Brussels premisser.