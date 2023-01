Godt debattklima er avgjørende for samarbeidet om et bærekraftig matsystem.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi i Matprat måtte nylig legge oss flate og beklage da vi feilaktig hevdet å ha Norges største samling av vegetarretter. I enkelte fora har saken skapt stort engasjement med tidvis hets og stygge kommentarer. Dette tar vi sterk avstand fra, og oppfordrer alle til å behandle hverandre med respekt i debatter og meningsutvekslinger.

Les også: Matprat har ikke Norges største samling av vegetarretter

Matprat har blitt stemplet som «kjøttbransjens reklamekontor». Vi jobber på oppdrag fra norske bønder som driver med kjøtt- og eggproduksjon. Vi representerer ikke bedrifter eller merkevarer, men mange av de rundt 40.000 bøndene som bidrar til å skaffe deg og meg mat på bordet. Vår oppgave er å bidra til at maten som produseres faktisk blir spist.

Vi respekterer at noen ønsker å spise utelukkende plantebasert, men animalske produkter er en viktig del av det norske kostholdet, der kjøtt og egg bidrar med mange næringsstoffer i et balansert kosthold.

De norske kostholdsrådene sier følgende om kjøtt: Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens rødt kjøtt og bearbeidet produkt av rødt kjøtt til 500 gram ferdig vare per uke. Matprat jobber i tråd med de ernæringsfaglige kostholdsrådene. De som spiser for mye kjøtt bør ta grep som gjør at de i større grad følger rådene.

Norge er et av de minst selvforsynte landene i verden og har som mål å øke selvforsyningen til 50 prosent. Kun 3 prosent av landarealet er dekket av matjord. Store deler ligger i områder der det enten er veldig vått, kort sommer eller utfordrende arrondering.

Vi kan dyrke mer bygg, havre, poteter og gulrot. Blant proteinrike planter kan vi dyrke noe åkerbønner og erter, men langt ifra nok til å erstatte proteinene vi får fra kjøtt.

Annonse

Hva vi spiser selv og hva som brukes som fôr, avhenger av kvalitet og av hva du og jeg vil spise. Vi produserer nesten 650.000 tonn bygg, men spiser bare tre av dem. Vi kan med fordel flerdoble bygg i kostholdet vårt med tanke på bærekraft, men det er lite sannsynlig at nordmenn vil spise 200 ganger så mye bygg som i dag. Det kan heller ikke erstatte kjøtt og egg ernæringsmessig.

Dermed er husdyra viktige for å utnytte denne ressursen.

Les også: Kjøttbransjen hevder at de er størst på vegetar

Hele 45 prosent av Norges areal er egnet for beite. Dette er ressurser vi mennesker ikke kan spise. Husdyrproduksjon bidrar dermed til å opprettholde norsk selvforsyning.

Vi er så å si selvforsynt med kjøtt, egg og melk, samt over 80 prosent av fôret. Derimot importerer vi det meste av frukt og bær, og halvparten av grønnsakene. Fisk har vi også mye av. Men selv om hver og en av oss dobler inntaket av fisk, vil ikke selvforsyningen øke med mer enn 1 prosent.

Vi i Matprat stiller oss ikke avvisende til en debatt om hvor mye kjøtt som skal spises, men helhetlig kunnskap og innsikt må legges til grunn om vi skal gjøre store endringer i matsystemet. Arbeidet og forskningen som pågår for å styrke bærekraften i produksjonen må tas med i betraktning, som for eksempel fôr som reduserer utslipp av metan fra kua, økt beite og mer norsk fôr.

I Norge kommer cirka 10 prosent av klimagassutslippene fra jordbruket. Vi må kutte i antall tonn, men andelen må i størst grad reduseres fra områder vi kan unnlate. Mat spiser vi alle. Å sørge for matsikkerhet for den norske befolkning bør være, og er, et prioritert område.

Vi som brenner for bærekraftig norsk matproduksjon må samarbeide, snarere enn å motarbeide hverandre. Vi kommer ikke til å være enige om alt, men må være rause og lydhøre for kunnskapen vi alle sitter inne med. Krangling på sosiale medier gagner verken klima, bærekraft eller norsk matproduksjon.