Vi må legge til rette for matproduksjonen

Turen gikk videre til flere attraksjoner på Østlandet uten å komme nærmere inn på dem her, men alle besøkte museum og andre attraksjoner levde opp til forventningene.

Men en ting som slo meg flere ganger under bilturen rundt om i vakre bygder og småkommuner i distrikta, var gjengroing. Krattskog som ikke har sett beitedyr og folk på mange år. En natur overlatt til seg sjøl, en skog der krattet trives, og nyttevekster mistrives og dør ut.

Gårder som det engang var liv på, der folk bodde og pleiet kulturlandskapet, med beitedyr, men også med ljå og andre redskaper, der svette og slit har båret frukter langt inn i vår tid, gitt oss ett landskap der vi kunne brødfø folket. Nå står det og forfaller. Alt slitet med å rydde og dyrke jorda, ta vare på den i generasjon etter generasjon. Nå blir den ikke verdsatt lenger. Vi har overflod, tenker ikke på at mat er trygghet, mat er helse, mat er også makt, men så langt evner vi ikke å reflektere, fordi vi har ikke levd i uår og nød. Det er stolthet og trygghet i det å dyrke egen mat.

Det gjør meg trist å tenke på hardtarbeidende generasjoner som har jobbet opp matproduksjonen, lagt det til rette for oss i dag, at det skal bety så lite. Husdyrhold og bønder har blitt ett mål for mobbing. Dem blir utskjelt for å nytte utmarka til beitedyr, for der er nyttedyr i veien og ellers er utmarka for ville dyr, skogsdrift er også til stor irritasjon for mange, og ikke nok med det … klimaendringer er det også bønder som er skyld i.

Rart vi i det hele tatt eksisterer etter alle disse hundrevis av år med ikke bare norsk landbruk, men ett globalt landbruk også.

Vi må snu, regjeringa må tilrettelegge for økt matproduksjon, vi må dyrke landbruket, ønske beitedyr velkommen, forvalte klokt, lære av tidligere generasjoner, ta utmarka i bruk, fjerne skadedyr, produsere ordentlig mat på rene naturressurser, og det har vi mye av i Norge. La oss tenke fremover, på våre barnebarns liv og velferd.

Jeg brenner for Bygde-Norge, levende bygder med beitedyr og mennesker. Og en natur som ikke gror igjen. En natur der turister kan komme og oppleve og se produktive samfunn i distriktene. Få smake på livet på landet, for det er herlig.

Norge er ett jordbruksland, det generasjoner før oss har svettet for, er nå vårt ansvar å føre videre og "levere" i enda bedre stand enn da vi fikk det overlevert. Vi trenger en regjering som er på bøndenes side, politikere som jobber for landbruket. Fremtiden trenger også mat.

"Ifølge FN må alle land i verden bidra til å produsere mat til egen befolkning om vi skal nå målet med å fø hele verdens befolkning i fremtiden" (Sitat fra Landbruk.no)