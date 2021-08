Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ole André Myhrvold hadde et betimelig utspill i Nationen lørdag 14. august. Han poengterer helt riktig at skogen har en viktig rolle i klimasammenheng. Sp har vært uklare og dårlige på å få fram sin klimapolitikk i denne valgkampen. Partiet mangler en klar klimapolitisk talsperson!

Ifølge Landskogtakseringen har vi aldri hatt et større skogvolum her i landet. Vi nærmer oss 1 milliard kubikkmeter og det er nær en firedobling i skogvolum fra målingene startet i 1920. Det betyr mer hogstmoden skog, mer gammel skog og mer dødt trevirke. I tillegg er det en sannhet at denne skogen årlig fengsler og binder et nettooppptak av co₂ på cirka 25 millioner tonn.

Etter NIBIO sine tall har opptaket fra skogen vært større tidligere. Det har sunket med nær 10 millioner tonn de siste 10 årene. Dette er svært bekymringsfullt og skyldes blant annet at vi stadig får mer gammel skog som tar opp mindre co₂.

Myhrvold har mange riktige poenger, men glemmer et vesentlig punkt, nemlig hvordan skogarealene forvaltes. Opptaket av co₂ avhenger av hvordan skogene våre stelles.

Vi har en skoglov med en foryngelsesplikt som sier at skogeier må sørge for tilfredsstillende foryngelse i løpet av tre år etter hogst enten det er ved planting eller naturlig foryngelse. Det blir i de fleste tilfellene fulgt opp, men hva skjer etter at foryngelsen er etablert?

Ungskogpleien blir i mange tilfeller forsømt. De tre første årene i bestandets liv er svært avgjørende for overlevelse og utvikling dess bedre boniteten er.

Jeg har selv 30 års erfaring fra skogbruket i Vestfold. Tidligere utførte skogeier mye av skogkulturen selv. Det var statsbidrag på planting og de etterfølgende åtte år med ungskogpleie. Slik er det ikke i dag selv om de fleste kommuner prioriterer bidrag til ungskogpleien.

De fleste skogeiere vet at de eier en skogteig, men det stopper ofte der. Det er stor mangel på kunnskap og interesse for skogen. Skogeierforeningene har tatt over mye av ansvaret og driften av skogen for skogeier, men de har, etter min mening, for stort fokus på hogst og kubikkmeter.

Kommunene overtok ansvaret for forvaltningen av skogarealene i egen kommune på nittitallet. Tidligere var dette en statlig oppgave og tittelen «herredsskogmester» var en aktet person i kommunen. De fleste kommuner har i dag en fagperson som forvalter skogloven og alle forskrifter vedrørende skog og skogbruk. Det stilles imidlertid ingen krav til kompetanse og vedkommende blir ofte dynget ned med kommunale oppgaver utenom eget fagfelt.

Det er miljøsida som styrer dagens skogpolitikk og fokuset er på vern og ikke bærekraftig bruk av skogen. Senterpartiet i posisjon må ta en aktiv rolle og være klarere i sine budskap. Vi må gjenskape tidligere tiders skogforvaltning og øke kunnskapen blant landets skogeiere, spesielt i bynære strøk.

Skal vi nå våre klimamål må skogen få en viktig rolle og vi trenger vårt produktive areal til å produsere biomasse som grunnlag for et bredt spekter av produkter som vi omgir oss med hver dag til erstatning fra fossile produkter.