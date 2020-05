«Kommunal sektor er for stor». «Vi må kutte i lønnen til ansatte i kommune». Ytringene over er eksempler på argumentasjon vi har sett fra høyresiden i norsk politikk den siste måneden.

Argumentet bygges på at kommunal sektor ikke skaper verdier på samme måte som privat næringsliv. Derfor burde en større del av hjelp, støtte og bistand gå til næringslivet framfor kommunene.

For å ta det først, det er riktig at det er forskjell på en kommune og en bedrift. Offentlig sektor har aldri, kan aldri og skal aldri bli like innovativt som privat næringsliv. Det er ingen som ser på det statlige apparatet og forventer at det skal gro fram revolusjonerende ideer der daglig.

Det er ikke det offentlige eller kommunens oppgave. Kommunen skal være en forvalter av de lokale interessene. En støttespiller for lokalt næringsliv. En hjelpende hånd for de som trenger hjelp, og en bidragsyter til lokal frivillighet. En kommune skal holde orden, sortere, rydde og legge til rette for at alle innbyggere skal få en litt bedre hverdag i morgen enn de hadde i går.

Derfor er det urimelig og urettferdig at Erna Solberg og hennes regjering ved hver korsvei skal gi kommunene stadig flere oppgaver samtidig som det blir mindre og mindre penger.

Det er urettferdig at små lokalsamfunn skal ta regningen for et feilslått ideologisk prosjekt.

Bare i 2018 førte høyrepolitikken til at gjelden i norske kommuner økte med 30 milliarder. Korrigert netto lånegjeld var allerede før korona oppe i 80 prosent, og den øker i rekordfart. I klartekst betyr dette at håndtering av gjeld og renter blir et stadig større fokus i kommunebudsjettene, mens det samtidig må legges ned skoler, barnehager og sykehjem.

Det er regjeringen som struper kommunene, men det er pliktoppfyllende lokalpolitikere som tvinges til å gjøre de upopulære valgene.

Nå er det nok. Som folkevalgt kan jeg ikke lenger sitte og se på at Erna «moderniserer» kommunen min til fant. Hadde Høyre tatt vare på kommunene og gitt oss de rette verktøyene kunne vi ha vært frontlinjen i motkonjunkturpolitikken.

Vi kunne satt i gang veiarbeider, oppussingsarbeid og fiberutbygging. Isteden blir vi tvunget til å sitte med hendene i fanget og vente på konklusjonene fra et offentlig utvalg våren 2021.

I mellomtiden må vi legge nye budsjetter for neste år hvor det kommer til å bli lagt ned skoler, sykehjem og barnehager i hele landet.

Det er urettferdig at små lokalsamfunn skal ta regningen for et feilslått ideologisk prosjekt. Aktive og engasjerte kommuner er nøkkelen om vi skal reise oss raskt igjen etter korona, men da trengs det penger.

Resultatet av Erna Solbergs politikk har så langt vært nedlagte skoler og sykehjem, dårligere tilbud til både barn og eldre og ribbede lokalsamfunn i hele landet. Nå må regjeringen høre på kommunene og gi lokaldemokratiet makten og mulighetene tilbake!