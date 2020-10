Sivilsamfunnet er en grunnleggende del av vårt demokrati. Motvind har glemt at det samme må sies om rettsstaten.

Stortingets 169 folkevalgte representanter vedtar lover som gjelder for oss alle. Forvaltningens arbeid rammes inn av disse lovene. Den dømmende makt, altså domstolene, har blant annet ansvaret for å sørge for at borgerne ikke blir urettferdig behandlet av forvaltningen.

Les også: Krav om uavhengig gransking av vindkraftprosjekt

Motvind trår nå feil når de «krever» at Stortinget skal instruere Regjeringen til å begå det flere ledende jurister klassifiserer som brudd på Grunnloven.

Vi lever fortsatt i en rettsstat. Selv om Motvind oppfordrer sine medlemmer til å bryte norsk lov, er det faktisk slik at det kanskje viktigste prinsippet i en rettsstat er prinsippet om legalitet: Den utøvende makt kan aldri gripe inn ovenfor landets borgere uten å ha hjemmel til dette i de gjeldende rettsregler.

Annonse

Når Motvind nå ber «noen» om å stanse lovlig fattede og demokratisk vedtatte utbygginger uten rettslig hjemmel, er det et soleklart brudd på rettssikkerheten. Heldigvis blir dette aldri mer enn et utspill fra organisasjonen, men det illustrerer et viktig poeng.

Les også: Kobler inn FN for å stanse vindkraftutbygging

Motvind har nemlig allerede forsøkt den rettslige prosessen, men ble i Jæren tingrett påført et nederlag: Her forsøkte organisasjonen å trekke hele konsesjonssystemet for retten, og tapte på alle punkter. Det er beskrivende at organisasjonens leder etter dommen fortalte at «vi kan ikke forvente så mye fra en dommer i laveste rettsinstans». Ham om det.

Både vi og den omtalte dommeren i Jæren tingrett anerkjenner organisasjonens søksmålskompetanse. Samtidig er vi enige med domstolen i at det er en tynn linje mellom å bidra til offentlighetens og domstolenes kontroll med forvaltningen, og det å bruke domstolene til å få blest om en politisk sak.

Motvind forsøker å spille et spill på siden av rettsstaten. Selv i en så opphetet debatt som den om vindkraft må imidlertid rettsprinsippene virke. Å stanse lovlige utbygginger uten lovhjemmel ville vært et klart brudd på rettssikkerheten, og ville vært katastrofalt som et eksempel for alt norsk næringsliv.

Skal vi ta Motvinds forslag på alvor vil ingen del av næringslivet noensinne være trygge på at lovlige konsesjonsregulerte virksomheter ikke blir stanset uten rettslig hjemmel. Det er ikke vårt demokrati verdig. Rettssikkerheten må også gjelde for næringslivet.