Det er ikke lenger valgflesk i programmet til Høyre. Det er ikke lenger noe Frp kan mase om i opposisjonen. Det er nå landets politikk.

Privatiseringen av jernbanen kommer til å ha fatale konsekvenser. På papiret kan det fremstå som noe vi kunder vil tjene noe på. Vi skal få billigere billetter. Vi skal få økt valgfrihet. Vi skal ha en jernbane i verdensklasse uten forsinkelser. Det blir dessverre dyrere billetter, valgfrihet på bekostning av profitt og stadig flere forsinkelser for alt vi vet.

Anbudskonkurransen har med andre ord i hovedsak resultert i at togtilbudet til befolkningen vil bli dyrere, mer oppstykket, og ikke bedre. Go-Ahead anerkjente senest denne uken at billettene blir dyrere om man er på utkikk etter de billigste billettene. Kanskje stemmer medieavsløringene om at anbudskriterier trolig ikke ble fulgt i tildelingsprosessen.

Overskuddet Go-Ahead vil tjene kommer ikke til å gå tilbake til de mange togrundene som skal pendle til og fra blant annet Sørlandet. Det vil gå til den rike toppledelsen i Storbritannia og aksjonærene med hjertet for å tjene penger.

Problemet med de kommersielle aktørene er ikke at de alle hevder å være for effektivisering, men deres mangel på forståelse for at det er kunden som er i sentrum. Det blir solgt lovnader om hvordan vi som kunder ville vinne på en privatisering som i realiteten vil sikre et britiske togselskap overskudd i millionklassen.

Vi kommer til å angre. Vi kommer til å se oss tilbake til de tidene hvor vi kunne benytte oss av NSB, med sine feiler. Vi komme til å se tilbake til den gangen overskuddet av pengene i jernbanen gikk til bedre jernbane, ikke til de få rike.

Vi vil savne de gode tidene med tog som bandt landet sammen og brukeropplevelser i sentrum, ikke som hadde fokus på såkalt effektivisering og mulig forverring av arbeidsvilkår.

Takk til Høyre og Frp for at det er neste generasjon som må leve med konsekvensene av den storstilte privatiseringen og sentralisering for alle pengene. Min generasjon vil måtte være den som ser tilbake på deres ukorrekte vedtak og som må innrette seg konsekvensene. Måtte det bli inntil 11 gode år med Go Ahead.