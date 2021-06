Vi kan ikkje velje mellom leveleg klima og levande natur

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen 7. juni kommenterer pensjonert skogingeniør Jo Heringstad vår kronikk frå 2. juni, der vi sette fokus på behovet for å sjå løysingar på klima- og naturkrisene i samanheng. Det same har 50 forskarar frå FNs klimapanel og Det internasjonale naturpanelet nyleg sagt i ein felles uttale: Vi manglar i dag effektive politiske styringssystem som kan integrere løysingar på klima- og naturkrisene. Det er heilt avgjerande at vi klarer å handtere begge desse krisene, og hovudpoenget vårt er at vi for all del må unngå å rasere naturmangfaldet undervegs i det viktige arbeidet med å oppnå karbonnøytralitet.

Vi er einige med Heringstad i at skogbruket må spele ei viktig rolle i å sikre overgangen til eit samfunn basert på bruk av fornybar energi. Dette gjeld både lagring av karbon i skogøkosystema (særleg jordsmonnet) og bruk av tre for å erstatte klimaverstingane stål og sement. Heringstad har også rett i at det er veldig mykje fossil energi som på kort tid skal erstattast, ikkje minst for å skaffe energi til klodens fattige. Det betyr ikkje at vi kan lukke auga for skadeverknader av den klimaomstillingspolitikken som no blir meisla ut.

EU har gjennom sitt fornybardirektiv lagt opp til at energisektoren skal få bruke heile tre som såkalla karbonnøytral energikjelde. Dette kan opne for ein heilt annan bioenergi-industri enn den vi kjenner, som hittil har vore basert på avfall frå hogst og treforedlingsindustri. I ein kommentarartikkel i det renommerte tidsskriftet Nature Communications, skreiv Searchinger med fleire (2018) at det å hauste skog med det formålet å produsere energi, truleg vil auke karboninnhaldet i atmosfæren i mange tiår framover. Det er fordi ved som energikjelde er lite effektivt frå eit klimaperspektiv, både på grunn av karbonutslepp frå jordsmonn og hogstavfall, og fordi ved har høgt vassinnhald og låg forbrenningstemperatur.

I det lange løp vil tilvekst i den avvirka skogen binde det frigitte karbonet, men dette tar så lang tid at vi i mellomtida kan risikere å ha destabilisert klimasystemet. Det hastar å hindre farlege tilbakekoplingsmekanismar, som metanutslepp frå tinande tundra og redusert solrefleksjon når snø- og is smeltar vekk. Vi må derfor finne alternativ som gir raske klimakutt, og som ikkje er til uboteleg skade for naturmangfaldet. Her er det omstillingsstrategien til EU, og dermed også Noreg, står i fare for å trø feil. Denne strategien kan også få skadelege ringverknader ved å sette eit eksempel for andre land. Om også tropiske land skal basere energiforsyninga på ved, er det enorme mengder skog som skal til for å gjere ein skilnad: Eit estimat går ut på at dersom verda skal erstatte 2 prosent av primærenergien med ved, vil det krevje ei dobling av den industrielle skoghaustinga globalt.

Klima- og skogpolitikken i EU er i støypeskeia. For få dagar sidan vart utkastet til EU sin nye skogstrategi lekka til media. Der kan det sjå ut som EU set ned foten for flatehogst, og krev vern av all gamalskog. Siste ordet er derfor ikkje sagt i denne saka.

Heringstad meiner det ikkje er realistisk å redusere energiforbruket fordi vi treng meir fornybar energi for å erstatte fossilbruken og heve levestandarden i fattige land. Ja, fattige land må produsere meir fornybar energi, og vi må erstatte fossil energi med fornybar. Samstundes må land som oss, med stort energiforbruk per innbyggar, redusere energibruken fordi all energiproduksjon, også den fornybare, har negative effektar på biologisk mangfald og til dels fører til klimagassutslepp (som karbonutslepp frå jordsmonn ved naturinngrep).

Heringstad tillegg oss den haldninga at vi gjerne vil ha vekst, men ikkje ulempene denne veksten fører til. Dette stemmer ikkje, vi meiner tvert om at veksten i det materielle forbruket må stoppast, for så å reduserast. Dette gjeld for oss som har eit materielt forbruk som ikkje er berekraftig, altså dei fleste nordmenn og store delar av befolkninga i den rike delen av verda. Vi har eit forbruk som ligg langt over det som skal til for å dekke dei grunnleggande behova, eit forbruk som reduserer livsvilkåra for dei som kjem etter oss fordi det tærer på naturkapitalen og endrar klimaet.