Dette er et debattinnlegg.

Et rekordår for norsk kornproduksjon med overflod av matkorn, og vi velger å fôre det til grisene?

Jeg er på vei hjem fra Etiopia, etter åtte måneder som frivillig i et land med en av verdens største humanitære kriser. Et land preget av borgerkrig, regionale og lokale konflikter og den verste tørken på over 40 år.

En tørke som vil vedvare og forverres i året som kommer. Glem bildet av en europeisk tørke, hvor elvene renner svakere og vannstanden synker, for her er dem mer eller mindre borte allerede. De siste månedene i Etiopia kan man lese at 10,8 millioner mennesker er i «ekstrem hungersnød» på grunn av krigen i Tigray og at nesten én million mennesker er i «katastrofal hungersnød» på grunn av tørken.

For den øvrige befolkningen som ikke faller innunder disse to kategoriene av sult, så er inflasjonen så høy at mat allikevel er som luksus å regne. Universitetslærere tar på seg ekstrajobber som Uber-sjåfører for å dekke inn levekostnadene. Så, hva gjør vi, mens 10 prosent av Afrikas mest folkerike land sulter?

Modne grønnsaker pløyes ned istedenfor å høstes og 30.000 tonn med matkorn, korn av god nok kvalitet til at den klassifisert som mat for mennesker, skal bli kraftfôr. Etter tre år med forkynnelse av solidaritet og samhold, gjennom pandemi, krig og kriser av ymse slag, deriblant global kornmangel på grunn av krigen i Ukraina, så velger vi det mest umusikalske alternativet som førstevalg.

Kraftfôr til kjøttproduksjon. Hvilke krefter står bak denne beslutningen? Ikke er det solidaritet og moral. Matkornet skal istedenfor å mate mennesker, bli prosessert og tappet for kalorier. Ut med energien i maten og inn med energi i produksjonen. Midt i energikrisen skal vi ta denne matressursen og først gjøre den til kraftfôr, så frakte den til bonden igjen, hvor den skal fôres til husdyra som står inne under tak i oppvarmede og opplyste hus.

Deretter skal de sendes til slakteriet, hvor maskiner skal driftes og kjøttet skal kjøles ned, før det på ny skal fraktes til et foredlingsanlegg med nye maskiner og nye kjølelager. Før det på nytt skal holdes kjølig i butikk og de tusen hjem. Kaloriene i kornet, næringen vi trenger, den er redusert til en brøkdel på veien. Om kornlagrene våre er fulle, så send kornet til de som trenger det.

1 kg hvete kan dekke dagsbehovet til inntil 4 personer. 30.000 tonn med hvete kan dekke dagsbehovet til inntil 120 millioner mennesker, tilsvarende hele Etiopias befolkning. Eventuelt alle som faller innunder kategoriene «ekstrem hungersnød» og «katastrofal hungersnød» i 10 dager.

10 dager med mat er enda flere dager med overlevelse. Sannsynligheten er liten for at man klarer å nå ut til alle disse i de høyeste sultkategoriene, så kanskje ville mesteparten kommet flyktningleirene til gode. I så fall ville det gitt disse sultrammede og trengende mange dager med et snev av håp og mat i magen.

Hør dette ropet om hjelp, på vegne av de millioner av trengende der ute, ikke la maten vår gå til grisene. Ikke forsak mantraet vårt de siste årene og månedene om solidaritet og medmenneskelighet. Ikke bring denne skammen på det norske folk og kornbonden som har gitt oss dette matkornet. Sørg heller for at denne sårt trengte og dyrebare ressursen går til de som virkelig trenger det. Til de millioner av barn som legger seg sultne og som kanskje ikke våkner i morgen, fordi vi ga maten deres til grisene.

Det er ikke snakk om en utgift for det norske folk, men en mulighet til å hjelpe og vårt ansvar for å sikre forsvarlig bruk av matressursene.

En håndfull personer sitter med makten til å gjøre om denne tragedien til en gladsak om globalt samhold i en tid hvor det globale samfunnet står ovenfor humanitære kriser vi ikke har sett maken til i min levetid. Hvor er de sterke reaksjonene fra mat- og landbruksministeren? Hvor er maningen til handling fra Norad og bistandsorganisasjonene? Hvor ble det av ordene om solidaritet og fellesskap, Jonas Gahr Støre?