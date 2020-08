Vi kan ikke flytte fossefallene våre til Europa

Når Ole Gunnar Dalhaug som tilsvar til min kronikk om forfallet i norsk vannkraftkompetanse anbefaler at jeg må løfte blikket, så kan jeg forsikre professoren om at det er det jeg gjør. Jeg setter fokus på den sultefôring som rammer Norges leverandørindustri innen vannkraft.

Sitat fra Dalhaugs kronikk: «Det finnes dessverre ikke noen produksjon av generatorer i Norge og det er vanskelige tider for turbinprodusentene."

Norge har utstyrt seg med et formidabelt forskningsmiljø innen vannkraft. 400 millioner kroner er tilført til HydroCen i forskningsmidler, en uhorvelig masse penger. Men vannkraftingeniørene her i landet har snart ingen verkstedindustri å gå til i ifølge en reportasje på NRK Dagsrevyen nylig. Er det da slik at Norge utdanner vannkraftingeniører til konkurrerende europeisk industri?

NVE har beregnet at Norge kan få en produksjonsøkning på over 4 TWh med å skifte turbiner i vannkraftverk. Hvem skal bygge disse turbinene? NRK er ikke alene om å sette fingeren på problemet. «Professorene Leif Lia og Ånund Killingtveit er bekymret for at regjeringen underselger mulighetene for å hente ut mer kraft fra vannkrafta» (Klassekampen 6. juli) og «Senioringeniør Kjell Sivertsen og Henning Lysaker, teknisk sjef i Rainpower, er bekymret for framtida til vannkraftnæringen fordi Turbinlaboratoriet deres har stått stille siden jul» (Klassekampen 7. juli).

Vedlikehold av norsk vannkraftkompetanse handler også om å ta vare på anlegg-, prosjekt-, innkjøp-, material-, tilvirkning- , juridisk- og reguleringskompetanse osv.

Sitat fra Dalhaugs kronikk: «Dersom Norge og Europa fortsetter med å bygge ut sol- og vindkraft samtidig som kraftverk basert fossilt brennstoff legges ned, så kan vannkraften være energikilden som regulerer energisystemet når det ikke blåser og solen har gått ned».

Norsk vannkraft alene kan ikke dekke balansekraftbehovet i Europa. I tillegg måtte det bygges flere utenlandskabler. Det er det stor motstand mot i Norge i dag.

Vi kan ikke flytte fossefallene våre til Europa, men det er mulig å styre norsk kraftproduksjon fra Europa. Europeisk industri kan også bygge vannturbiner for norske kraftverk og drive anleggsvirksomhet her i landet.

Det er politikernes ansvar å sørge for at de tilrettelegger for en industriell fremtidsmulighet i norsk industri før den kommende oppgradering av våre vannkraftverk.