Nylig fikk vi høre om at tyske investorer har kjøpt opp 600 000 dekar skog i Namdalen. Vi har fått et svensk selskap som kjører tog i Trøndelag, og i fjor vedtok regjeringen sammen med Arbeiderpartiet å bli en del av EUs energipakke, også kjent som ACER, som svekker råderetten over kraften vår.

Norsk eierskap til norske ressurser har vært en suksesshistorie. Nå ser det ut som vi er på vei til å bli generasjonen som solgte ut eierskapet til ressursene som har gitt oss den velstanden og utviklingen vi har i dag. Det kan vi ikke godta!

Norsk kontroll over jorda, skogen, fisken og vannressursene har en enorm verdi for fylket vårt. Det legger grunnlaget for arbeidsplasser, industri og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Trøndelag, samtidig som det bygger opp det sterke kompetanse- og teknologimiljøet i Trondheim.

Vi kan bare tenke oss til hvordan det hadde stått til med lokalmat på Røros, oppdrettsnæringen på Hitra, Frøya og ved Namdalskysten, kraftselskap i Tydal eller bøndene på Steinkjer om forfedrene våre hadde gitt bort kontrollen over naturen til store kinesiske selskap på 1900-tallet. Da hadde vi ikke hatt noe grunnlag for industrieventyr, den sterke matproduksjonen eller verdiskaping og ringvirkninger til disse næringene i dag.

Nå utvikles det stadig nye løsninger for hvordan vi skal forvalte ressursene våre på best mulig måte. For eksempel er ikke papiraviser like populært lenger, men vi vet at alt som lages av olje i dag også kan lages av tre. Dette viser hvilke uante muligheter som ligger i naturressursene våre.

Ingen vet hva fremtiden vil bringe, men er det en ting som er sikkert er det at vi vil trenge mat, arbeidsplasser og verdiskapning rundt i lokalsamfunnene våre i fremtiden også. Et tysk pensjonsselskap eller byråkrater i Brussel vil ikke tenke på det, derfor er vi avhengige av at norske innbyggere og norske folkevalgte har kontrollen.

På denne måten kan vi sikre ei klok forvaltning som fremtidige generasjoner kan dra nytte av, og at det er det norske folk som bestemmer hvordan vi ønsker å utvikle landet vårt. Derfor sier vi i Senterpartiet ja til norsk eierskap til norske ressurser, og nei til overstyring fra EU og salg av Norge!