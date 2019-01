Vi kan ikke akseptere brudd på folkeretten

April 2014 annekterte Russland Krimhalvøya. Dette var første gang siden 2 verdenskrig at en stat viste vilje og evne til å endre europakartet, ved å ekspandere egen landegrense.

Bakgrunnen for annekteringen må sees i sammenheng med et økende russisk ønske om større tilgang på Svartehavet gjennom marinebasen i Sevastopol, samt et mer vestlig fokus fra Ukraina sin side på tidlig 2000-tall. Russland ønsker naturlig nok ikke NATO på dørstokken. En vestlig vridning av Ukraina og rykter om et potensielt ukrainsk medlemskap i NATO falt nok, forståelig nok, ikke i god jord i Russland.

Annekteringen var et klart brudd på folkeretten. Den dag i dag foregår det fortsatt kamper øst i Ukraina og konflikten er på ingen måte kald. Folkeretten regulerer hva som betraktes som legitimt å foreta seg i internasjonale relasjoner. Denne anses med andre ord som målestokk for legitimitet i en stats handlinger. Å flytte landegrense slik Russland har gjort i Ukraina er et soleklart brudd på folkeretten, og det var på mange måter startskuddet for et mer ustabilt Europa, og et kaldere forhold mellom Russland og Vesten.

I et intervju til den russiske TV-kanalen Russia Today, har Carl Ivar Hagen gitt uttrykk for at Vesten burde akseptere Russlands annektering av Krim-halvøya. Bakgrunnen er at han mener dette ville være et riktig steg på veien når det kommer til å forbedre forholdet mellom Vesten og Russland.

"Vi kan aldri akseptere okkupasjon og militære annekteringer tilsvarende situasjonen på Krim. I dette tilfellet er saken således klar, folkeavstemning eller ei."

Hagen mener verdenssamfunnet burde lytte til folkeavstemningen som ble gjennomført på Krim - i sterk kontrast til Frps faste stortingsrepresentanter som har vist et mer løssluppent forhold til folkeavstemninger i senere tid. Senterungdommen mener man må respektere folkeavstemninger og ta disse til etterretning, men vi kan aldri akseptere okkupasjon og militære annekteringer tilsvarende situasjonen på Krim. I dette tilfellet er saken således klar, folkeavstemning eller ei.

Faktum er at Krim ble militært okkupert, og innlemmet i Russland. Dette er noe Norge som stat ikke kan stille seg bak, og akseptere. Ved og offentlig godta annekteringen vil sende signaler til Russland, og verden forøvrig vi ikke burde eller kan gi.

Når Carl Ivar Hagen går ut og sier vi må kunne se på å akseptere bruddet, så legitimerer han samtidig anneksjonen og bruddet på folkeretten. Norge kan ikke godta at landegrenser flyttes på denne måten i Europa. Dette vil undergrave vår egen autoritet som internasjonal aktør.

I denne saken må vi stå samlet med våre allierte og fordømme bruddet på folkeretten og annekteringen av Krim.