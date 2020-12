Vi kan få samme problem som britene

Det kan bli matmangel i Storbritannia fordi det innføres restriksjoner på import av mat på grunn av koronapandemien.

Det skriver Aftenposten 22/12. Jeg har ikke sett noe liknende varsel om at det også kan bli situasjonen i Norge, men det kan skje.

Norge har en lav sjølforsyningsgrad av mat bortsett fra når det gjelder fisk. Bare omtrent 40 prosent av maten vi spiser er produsert i Norge. Dersom det legges restriksjoner på importen, vil vi kunne få stor mangel på mat. Jeg mener derfor at det bør settes søkelys på hvordan norsk sjølforsyning av mat kan økes.

Norge har et lite landbruksareal. Bare 3 prosent av Norges areal er dyrka mark og areal som brukes til innmarksbeite, og bare 30 prosent av landbruksarealet er egnet til å dyrke matkorn. Til tross for det så har landbruksarealet i Norge blitt redusert gjennom mange år.

I 2019 ble landbruksarealet redusert med et område tilsvarende 1,35 fotballbaner hver eneste dag!

Jeg mener norske myndigheter må sette i verk tiltak for å stoppe reduksjonen av landbruksarealet i Norge. Dersom det for eksempel av trafikksikkerhetsgrunner er nødvendig å omdisponere noe landbruksareal for en veiutvidelse, mener jeg det bør være et absolutt krav om at minst et like stort landbruksareal skal etableres et annet sted slik at det totale landbruksarealet i Norge ikke reduseres.