Dugnad er typisk norsk, og spesielt siste året er dugnad blitt et av de hyppigst brukte ordene i mediene. Dugnad er bra, men i likhet med andre yrkesgrupper som betegnes som samfunnskritiske, så vil heller ikke bonden jobbe dugnad.

Norsk mat i verdensklasse – garantert fritt for salmonella og antibiotikaresistente bakterier, produsert på norske ressurser. På kjøpet får du oppleve dyr på beite, et åpent kulturlandskap, karbonbinding og levende bygder. Det høres rosemalt ut, men norsk matproduksjon er nettopp et slikt kinderegg.

Storfekjøttproduksjon med basis i ammekua gir deg alt dette og mer til. Dyra beiter i utmarka eller i andre områder som ikke er egnet til annet en beite. Kalven går med mora si,- og når de «flytter» for seg selv er kraftfôrandelen minimal, sett opp mot sammenlignbare produksjoner.

TYR har i mer enn 20 år avlet for økt grovfôropptak og grovfôrutnyttelse, og dette gjør at når dieperioden er over vokser dyra godt på norsk gras og grovfôr. Ammekua er dessuten distriktskua, og er det beste alternativet når melkekvoter blir borte. Beiting bidrar til økt karbonbinding og økt albedo, og ikke minst åpne kulturlandskap.

Dessuten; i norsk husdyrhold behandler vi bare syke dyr – ingen dyr får medisiner forebyggende.

Dessverre er økonomien i norsk landbruk slik at mange bønder må ha jobb utenom gårdsdrifta – måneskinnsbøndene må ta den delen av døgnet de fleste hviler, til hjelp. Å drive husdyrproduksjon er uansett en krevende livsstil med lange arbeidsdager og lite ferie og fritid.

Annonse

Men det er svært få som kan leve av idealisme og flotte opplevelser alene. Norske bønder er lei av å jobbe dugnad. Nederst på statistikken over inntekt i jordbruket ligger ammekubonden.

"Nederst på statistikken over inntekt i jordbruket ligger ammekubonden."

I 2020 ble det gjennomført såkalt reduserte forhandlinger i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Bøndene tok til takke med nesten ikke noe, men alle priser ellers har økt. Bøndene tok ansvar og har produsert etter beste evne.

Men nå er det nok. Mat må vi alle ha. Kvaliteten ved den norske maten er så stor, klimaavtrykket så lavt og dyrevelferden og husdyrhelsa så mye bedre enn i de fleste andre land at det må bonden få betalt for.

Jordbruksoppgjøret 2021 må gi bonden betalt for den jobben som gjøres. Norsk storfekjøttproduksjon med basis i ammekua er en bærekraftig produksjon med verdier som det norske samfunnet har sagt at skal verdsettes.

Dette må også synes i lommeboka til bonden. TYR ønsker avtalepartene lykke til med forhandlingene, men minner om at vi ikke vil produsere mat på dugnad.