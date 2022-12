Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen skuffer i sitt møte med «samfunnsdebattant» Dag Fossen. Her opptrer avisa som mikrofonstativ. Fossen får snakke fritt. Personer og organisasjoner som angripes får ikke muligheten til å kommentere eller gi tilsvar.

Bygdekvinnene er én av dem som blir sparket på leggen. Hadde vi opplevd at Fossen har injurierende kraft, ville vi og våre 11.000 medlemmer kunne opplevd utsagnene som diskriminerende.

Vi tenker intervjuet og utsagnene hans i beste fall kaster lys over hvorfor vi ikke har lykkes i vår mangeårige kamp for å styrke sosiale rettigheter til unge kvinnelige gårdbrukere.

Vi vil ønske ham lykke til i jobben som avløser på statlige tilskuddsmidler på gården han har overlatt til neste generasjon.

Mens vi i bygdekvinnelaget vil fortsette vår politiske kamp for å styrke sosiale rettigheter for unge kvinnelige og gravide gårdbrukere, og at de får tilgang til sårt tiltrengte tilskudd til avløser før, under og etter fødsel.