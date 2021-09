Vi holder stø kurs – i helt riktig retning

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi trenger ikke en ny regjering for å sende mer av råstoffet på land, for dette jobber vi allerede med. Nå er tiden inne for stabilitet, forutsigbarhet og mer fokus på økt verdiskapning av sjømaten i landindustrien. En lønnsom fiskerinæring er det beste utgangspunktet for videre utvikling av kystsamfunnene – ikke rød-grønt kaos med Rødt/MDG på vippen.

Gjennom kvotemeldingen styrket vi forutsigbarheten i kvotefordelingen ved å innføre en fast fordeling av kvotene på NVG sild og torsk, og den nye fordelingen på torsk innebar en styrking av konvensjonell flåtes kvotegrunnlag i 2021. Regjeringen mener at denne kvotefordelingen nå må få virke en stund og ønsker mer fokus på økt verdiskaping basert på bearbeiding.

Regjeringen har gjort flere tiltak for rekruttering langs kysten, og vi vil styrke åpen gruppe som en rekrutteringsplass. For å sikre unge fiskere mulighet til høyere inntekt og aktivitet langs kysten, har vi innført et kvotetillegg for fiskere under 30 år i fisket etter torsk i åpen gruppe. Vi legger også opp til at 5 yngre fiskere skal kunne få tildelt et bonustillegg i 2022.

En bærekraftig fiskeriforvaltning gir en lønnsom fiskerinæring. Vi har derfor satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om økt bearbeiding og produksjon av bærekraftige sjømatprodukter i Norge og følger nøye opp EUs arbeid med bærekraftig finans og slagsiden taksonomien har til fiskeriaktiviteter. Vi skal ivareta havressurslovens formål om å sikre en bærekraftig og lønnsom fiskeriforvaltning og jobber fortløpende med utviklingen av vår nasjonale forvaltning. For eksempel gjennomfører vi en helhetlig vurdering av det kystnære fisket og regelverket for kysttorsken, av hensyn til lokale bestander og den minste kystflåten.

Opposisjonen har i lengre tid snakket på inn- og utpust om at de vil styrke kystsamfunnene (uten å fortelle hva de konkret mener), sørge for mer rettferdig fordeling av fiskerirettighetene (uten å fortelle hva de konkret mener) og skape mer forutsigbarhet i næringa (en kvotemelding 2.0 vil bare bety enda flere år med utredninger og usikkerhet).

Sp har for eksempel programfestet følgende: "…la fordelingen av kvoter i hovedsak ligge fast…", det vil si det samme som regjeringens politikk. Aps fiskeripolitiske talsperson sier de skal ta kvoter fra havgående flåte og gi kvoter til kystflåten og at en kvotemelding 2.0 skal løse alle utfordringer. Med andre ord; ingen rød-grønn enighet og mer usikkerhet for fiskerinæringen.

Regjeringens satsing på marin forskning har åpnet nye spennende muligheter for flere helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien. Ny fryseteknologi prøves nå ut i Båtsfjord. Forskning på nye arter har brakt frem torskeoppdrett som igjen vil kunne bety stabil tilgang på torsk gjennom hele året.

Denne regjeringen har vært opptatt av at kvotefordelingen mellom fartøygrupper skal ligge fast over tid. Finnmark har for eksempel styrket sin posisjon i Fiskeri-Norge de siste ti årene og økt sin andel av verdien av landet fisk betydelig. Antall fiskefartøy i Finnmark under 15 meter har faktisk økt fra 889 fartøy til 1091 i perioden fra 2013 til 2020. Dette tilsvarer det en økning på hele 202 fartøy, eller 23 prosent.

Fortsatt nær dialog med næringen er viktig for å finne gode løsninger på for eksempel fordeling av strukturkvoter f.o.m 2027. Det har gått godt i fiskerinæringen de siste årene. Fiskerinæringen er i all hovedsak lokalt eid med lokalt engasjement. Dette er et meget godt utgangspunkt for videre utvikling av kysten vår. Vi må ikke glemme at det kun er en lønnsom arbeidsplass som er en varig arbeidsplass, og at vi er avhengige av fortsatt god markedsadgang for å kunne eksportere fisken vår.