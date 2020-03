Med et virus som sprer seg raskt, et samfunn som prøver å tilpasse seg i tilsvarende tempo og mye usikkerhet på horisonten, står vi alle overfor krevende tider. Det er samtidig gledelig å se dugnadsånden i landet vårt som virkelig vekkes til liv, og at vi sammen kan få til utrolige ting.

Det er ingen tvil om at melkebonden er selve pioneren når det kommer til konseptet «hjemmekontor». Dette vil jeg påstå Tines eiere nærmest har perfeksjonert i løpet av de 164 årene vi har drevet. Vi har taklet kriser før og vi skal gjøre det nå. Jeg vil likevel minne om viktigheten av arbeidet til matprodusenter over hele landet. Du har lov å føle på litt ekstra stolthet over hva bidraget ditt til samfunnet er i disse dager. Ikke bare har du lov – jeg oppfordrer deg sterkt til å gjøre det.

Tine er definert som en del av de samfunnskritiske rollene i Norge. Det betyr at visjonen vår, sammen skaper vi et levende Norge, sjelden har vært viktigere enn akkurat nå. Oppgaven, beskrevet fra DSB, er rett og slett at vi skal ha «evne til å sikre befolkningen tilgang til matvarer slik at tilnærmet normalt kosthold kan opprettholdes».

Det skal vi få til, når hele verdikjeden jobber godt sammen. Helt fra gården til butikken med fokus på kvalitet i hvert eneste ledd, hele tiden. Klisjé? Kanskje. Sant? Absolutt!

Det var mange rapporter om tomme butikker på torsdag. Blant annet var melk, fløte, smør, ost og yoghurt revet ut av hyllene. Da må jeg innrømme at jeg også blir stolt over at de samme kjølerne var fulle av varer igjen fredag da jeg var i butikken og hentet melk til frokosten i dag.

Jeg kan love at en slik operasjon ikke går av seg selv – spesielt ikke når bestillingene er på både to- og trehundre prosent av det normale. Det er derfor vanskelig å få takket mine hardtarbeidende og dyktige kollegaer nok.

Folka våre stiller opp til alle døgnets tider alle ukedager slik at vi kan produsere det maskinene våre klarer og få varene ut i hele landet i ekspressfart. I tett samarbeid med de flinke og dedikerte menneskene hos våre kunder og samarbeidspartnere i matforsyningskjeden er dere alle med på å skape trygghet og en form for normalisering i det ganske land. Og det tror jeg det er mange som setter stor pris på akkurat nå.

Så. Til deg som jobber i Tine, du som er eier og matprodusent, dere som er kunder og samarbeidspartnere: Tusen takk for den ekstra innsatsen i disse dager og fortsett det gode arbeidet!

Jeg ber til slutt alle om å ikke glemme ditt nødvendige personlige bidrag i dugnaden: Følg myndighetenes råd om håndhygiene og de andre tiltakene som er kommunisert for å unngå smittespredning til enhver tid og ellers bruk litt sunt bondevett. Det er for din skyld, for naboens skyld og for samfunnets skyld. Du er ikke bare ønsket på jobb – du er faktisk helt nødvendig.