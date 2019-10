Vi har godt av å lære oss å lage tollekniver eller brodere hardangersøm

Hva er immateriell kulturarv, egentlig? Denne uhåndgripelige usynlige vennen til de fysiske kulturminnene. Kulturminnevernets Skybert. Den er ikke så usynlig som mange tror.

Tradisjonsmaten, håndverket, sjømannskapet – alt sammen er en del av vår immaterielle kulturarv. All kunnskapen om hvordan ting tilvirkes, om materialer og ingredienser. Den handlingsbårne kunnskapen man ikke kan lese seg til, men som må læres av de som har lært av de som har lært.

Det å kunne ro. Sjømannskapet knyttet til et båtliv uten elektroniske navigasjonssystemer og autopilot. Trearbeid. Å lage garn av ull fra sauen. Å foredle råvarer til mat helt fra bunnen av. Vedlikehold av ting som er laget av levende materialer. Hvor lærer man alt dette?

I svært liten grad på skolen. Dagens skole styres på bakgrunn av reformer vedtatt for flere tiår siden, da vi fremdeles hadde et solid fundament under oss av folk med praktiske ferdigheter i hendene og tid til å lære bort. Samtidig som de siste sløydsalene blir datarom blir, det stadig lenger mellom bestefedre som kan kvesse en kniv, og tanter som faktisk kan strikke en ny mansjett på en slitt genser. Skal denne og resten av grunnfjellet av praktisk hverdagskunnskap overleve trenger den noen rammer. De frivillige kulturvernorganisasjonene skaper de rammene, og fyller dem med folk og aktivitet.

I året som har gått har regjeringen lagt frem både en kulturmelding og en frivillighetsmelding som skal gi en tydelig retning for politikken på disse områdene. I kulturmeldingen er et av de overordnede målene «et fritt og uavhengig kulturliv som tar vare på og formidler kulturarv». Både denne meldingen og frivillighetsmeldingen understreker viktigheten av demokrati, deltakelse og inkludering hvor målet er å øke deltagelsen i frivillige organisasjoner og frivillig arbeid.

Når regjeringen nå velger å kutte i tilskuddene til kulturvernorganisasjonenes grunnstøtte på over en halv million kroner, så er det i strid med Regjeringens egen vedtatte politikk. Det kuttes også i voksenopplæringsmidlene, en viktig ordning som i stor grad brukes av frivillige organisasjoner til å arrangere kurs i tradisjonshåndverk og annen immateriell kulturarv.

I en hverdag full av halvfabrikat og frossenpizza er det en verdi å kunne bake lefser eller lage sursild.

UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv er like viktig som den mer kjente verdensarvkonvensjonen, men staten bruker kun en halv stilling, plassert hos Kulturrådet, til å jobbe med implementeringen av dette. Å ta vare på kulturarven og all kunnskapen den består av er det derfor de frivillige som gjør. Denne uka samler vi representanter fra de frivillige organisasjonene til konferansen «Levende tradisjon!» i Oslo. Alle sammen har de inspirerende eksempler med seg fra det praktiske arbeidet med å ta vare på kulturarven i hele landet.

Vårt største problem er kanskje mangelen på konflikt? Et saksfelt uten spisse konflikter er utsatt for å bli usynliggjort og tatt for gitt. Alle er hjertens enige med oss i at dette er viktig å ta vare på. Men hva mister vi hvis det glipper for oss? Vi mener at vi blir fattigere som mennesker uten denne kunnskapen og de tradisjonelle ferdighetene.

I en verden som går fortere og fortere har vi godt av å fordype oss, og konsentrere oss om praktiske ferdigheter som krever øvelse og repetisjon før det sitter i hendene som taus kunnskap. Vi har godt av å sette oss ned og lære oss å lage tollekniver eller brodere hardangersøm. I en hverdag full av halvfabrikat og frossenpizza er det en verdi å kunne bake lefser eller lage sursild. I en forbrukskultur der bukser med hull på kneet går i søpla er det viktigere enn noen gang å lære seg teknikker for å reparere tingene sine.

Heldigvis har kulturvernorganisasjonene over 200 000 frivillige i hele landet som forvalter denne kunnskapen. Som setter av tid til å praktisere og lærer bort, vise frem, løfte opp. Som skaper meningsfulle fellesskap rundt kulturarven, om det er lokale bygdekvinnelag, kystlag eller husflidslag.

Immateriell kulturarv er kunnskap og ferdigheter som ikke kan arkiveres eller magasineres. Den må lagres i mennesker, både i hoder og hender. Og det å formidle kunnskapen videre er en kunst som må øves.