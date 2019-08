"Jeg er egentlig ikke så interessert i politikk, men jeg syns vi har fått en slem regjering", sa min venninne ettertenksomt og så forbi meg og ut vinduet.

Det var nesten som hun tenkesnakket med seg selv. Jeg visste at hun hadde stemt på ett av regjeringspartiene ved siste valg, men skjønte at hun nå var blitt en av vandrerne. De som ikke lenger forstår sine politikere og begynner å lete etter andre parti – kanskje langt utenfor sin politiske komfortsone.

På mitt «hvorfor» ser hun på meg med oppgitthet i stemmen og sier: – Jeg leser at politikerne overbyr hverandre i hva godt de skal gjøre de neste årene. Hvorfor de ikke har gjort alt galt riktigere i årene før er meg en gåte. Og så hører jeg at de forteller hvor stor vekst i næringslivet vi har hatt her til lands med de høyrevendte.

– Er ikke det bra da, spør jeg for å få flere begrunnelser på hennes politiske vandring. Da blir hun spiss i stemmen, som om hun har et sår i sitt politiske hjerte og vil overbevise meg som allerede er overbevist.

– Det handler om verdier, om hva som ligger i bunnen av deres politikk. Det handler om at de setter penger på førsteplass i alle saker, og at de opptrer i media som «besserwissere» som om vi velgere ikke forstår vårt eget beste. Men mest av alt handler det om at de sorterer mennesker. Det er det verste.

Dette hadde vi diskutert før, men ikke på et konkret nivå. Jeg ville høre om hun hadde endret politisk kurs på de samme sakene som jeg hadde reagert på og som gjorde at jeg ble skjøvet stadig lenger mot venstresiden. Og jeg ville vite hva hun mente med at regjeringen var blitt slemmere. For øvrig et barnslig ord, tenkte jeg, men sa det ikke, for jeg forstod at det for henne handler om en følelse av at hennes partifeller har gått enda lenger inn i den blå kjøligheten.

Hun trakk pusten, som om hun måtte ta sats for å si høyt det hun nærmest hadde båret som en hemmelighet.

– Jeg er mamma og følger særlig med det som handler om mor og barn, de svakeste, de som trenger at landet styres av noen med et hjerte. Jeg tenker på hvordan det må være å føde i en ambulanse på en dårlig distriktsvei eller i et ambulansefly med turbulens i stiv kuling fordi det er for dyrt å ha et fødetilbud der det bor for få. Hva er forresten det nedre folketallet i ei bygd for å rettferdiggjøre denne forskjellsbehandlingen mellom distriktsmødre og deres barn i forhold til mammaene og deres spedbarn i byene? Samtidig gir de skattelette til de rike. Og som mamma må jeg slå av tv´n når jeg ser de små, syke ungene i krigsområder som regjeringen nøler med å hente hjem. Håper de at disse barna skal forsvinne av seg selv?

Min sindige venninne, som til alt overmål har politiske verv i ett av regjeringspartiene, har fått hektiske kinn og harde øyne. Hun fortsetter.

– Det er den samme regjeringen som i TV-ruta advarer private mot å redde båtflyktninger i Middelhavet og som mente det var en god idé å gjøre som Danmark foreslo: Sende utviste asylsøkere til en øde øy. Hva er dette for et menneskesyn?

Hun trekker knapt pusten så sint er hun. Men jeg rekker å smette inn at det jo ikke er alle partiene i regjeringen som er enig i dette. – Å joda, sier hun nådeløst. De sitter sammen i en regjering og da står de sammen om dette på bakrommet! Slik oppfatter folk at til og med KrF får stadig mer skit på vingan!

Min venninne er ikke til å stoppe. Det er som en demning brister, og hun fortsetter i sin argumentasjon mot dagens høyrepolitikk som hun mener setter penger foran menneskeverd i sak etter sak, og at det går mest utover de svake. For som hun sier: Noen blir rikere og noen blir fattigere, det skaper forskjeller. Men på bunnlinja ser det bra ut.

Så blir hun stille. Hun har snakket seg tom. Jeg vet at det som var dråpen som fikk begeret til å flyte over for henne er mye nærmere: Hun har en 4-åring i privat barnehage. Uteområdet er nedslitt, lekene er utslitt, personalet stadig færre og foreldredugnad har blitt en månedlig foreteelse. Men prisene går ikke ned, heller tvert imot. For aksjonærene skal jo ha sitt utbytte. – Velferdsprofitører, velsignet av styrende politikere, sier hun med forakt i stemmen.

Derfor syns venninna mi at vi har fått en slem regjering, og derfor har hun blitt en politisk vandrer – bort fra det som truer hennes nærmeste og hennes innerste verdier. Hun har mange med seg. Når velgermassene begynner å røre på seg er det et varsel om at det er politikken det er noe galt med, ikke folket. Godt valg!