Men dette stemmer ikke.

Her er sju fakta:

1. Vår selvforsyningsgrad ligger på mellom 35-40 prosent. Det er lavest i den vestlige verden.

2. Det er bare 7 promille av den norske befolkningen som i dag kan produsere mat og for hver dag som går blir det 3-4 færre.

3. Matproduksjonen krever mye kapital, men matprodusentene som investerer penger (egne og lånte), får negativ avkastning på denne kapitalen. Derfor blir det stadig færre matprodusenter.

4. Produksjonen av mat er stabil, men selvforsyningen øker ikke.

5. Norsk matproduksjon er basert på billig energi, kapital uten avkastning og på importerte råvarer fra bruk av jord andre steder i verden.

6. Dagligvarekjedene er på god vei til å ta fullstendig kontroll over hele verdikjeden for mat i Norge og forsyner seg grovt av den verdiskapingen som skjer.

7. Vi er i ferd med å skusle bort vår egen evne til å brødfø oss selv.

Dette er fakta som ikke når fram til vanlige folk, fordi de som styrer utviklingen ikke vil at det skal skje. Folk flest blir ført bak lyset og forledet til å tro at staten og jordbruket selv har god kontroll på dette med selvforsyning, bærekraftig matproduksjon og beredskap. Det stemmer ikke. Det tegnes et bilde som ikke stemmer overens med virkeligheten. Og det er den vi lever i. Virkeligheten, altså.

Men så lenge veldig få vet, vil det heller ikke skje endring. Dette skal boka mi sørge for. At flere får vite og at vi blir flere som innser at endring må skje.

Og den må skje raskt!

For vi har dårlig tid!

Fryktelig dårlig tid!!